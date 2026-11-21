Este sábado 21 de noviembre, Universitario y Circolo Sportivo Italiano se enfrentarán por la sexta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las ‘cremas’ llegan a este encuentro tras caer por 3-0 ante Regatas Lima, mientras que Circolo buscará mantener su buen momento luego de imponerse por el mismo marcador a Perú Sub-19. Conoce el horario del partido y dónde verlo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs Circolo se disputará este sábado 21 de noviembre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juegan Universitario vs Circolo EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Perú , Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

Chile, Brasil, Argentina: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs Circolo en vivo?

El partido entre Universitario vs Circolo se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702HD). Vía streaming será transmitido por la página web y la app de Latina, también por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley (FPV).