Los Juegos Panamericanos Lima 2019 le dieron la oportunidad a Claudia Suárez de ganar la medalla de oro en el deporte de Paleta Frontón, hoy en día pertenece al Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y conversó con esta entidad para hablar sobre el momento que viven los deportistas y su regreso progresivo a entrenamientos en campo, porque nunca dejaron de hacerlo en casa.

Ella se encuentra lejos de las campos y ha cambiado su vida deportiva que comenzó hace 35 años, su rutina era levantarse e ir a diferentes academias, pero ahora todo lo hace desde casa y aprovecha para atender a su hijo que tiene clases virtuales. ¿Lo que más extraña? “Definitivamente las canchas de frontón, squash, los niños, la bulla, el alboroto, la adrenalina”, contó en la entrevista.

Eso sí, Claudia está de acuerdo con la idea de usar la Villa Panamericana como refugio para las personas contagiadas de coronavirus: “Totalmente de acuerdo con la decisión del presidente. No nos ha afectado ese tema porque era lo que tenía que hacerse. Creo que ha sido importante el que el gobierno en su momento haya dado casas a los deportistas como reconocimiento. Yo soy deportista desde 1984, más de 35 años y he tenido logros de frontón y squash y recién hace dos años el IPD me ha reconocido. Eso ha sido magnífico porque el deporte ha crecido”.

La esperanza que vuelva el deporte de Paleta Frontón es algo que mantiene vivo, al ser de menor contacto no le encuentra problema alguno. “Hay varios deportes individuales y en Paleta Frontón creo que debe ser porque, así como el golf, el surf hay menos contacto (...) Tengo entendido que el IPD está coordinando de manera virtual con las federaciones y eso es muy importante para regresar pronto a las canchas. El calendario de torneo está cancelado, pero todo está sujeto a los avances. La Paleta Frontón debería estar entre los primeros deportes en regresar”, aseguró.

