La vuelta olímpica de Brasil en el velódromo de la Videna no es solo la celebración del equipo de futsal down ‘verdeamarello’, es el festejo de todo un colectivo que busca mayor visibilidad en nuestra sociedad y encontró en el fútbol una forma de decirle al país que “juntos somos más fuertes”, como el mensaje que quedó ayer en la ceremonia de clausura.

Brasil se alzó con el título del tercer Mundial de Futsal Down, al vencer 5-1 en la final a Argentina. Turquía completó el podio, seguido por Portugal, México y Perú, que logró un gran sexto lugar en el certamen que se realizó en nuestra capital.

La Bicolor logró dos victorias en la fase de grupos ante México y Uruguay, pero no pudo acceder a las semifinales por la diferencia de goles. Luego, en la definición por el quinto lugar cayó 4-2 ante los aztecas. Sin embargo, todos terminaron orgullosos de la participación nacional.

“El deporte es un medio de transformación. Decidimos hacer la III Copa del Mundo a manera de abrir puertas de visibilizar a nuestros jóvenes deportistas y hacerle entender a la sociedad que las personas con síndrome de Down también están presentes y pueden representar, que pueden aportar a su país de manera adecuada”, nos dice Gissely Alvarado, presidenta del Colectivo Down Perú, que se encargó de la organización del evento.

Perú se ubicó en el sexto lugar y no hubo lamentos. Solo las palmas para un equipo que representó de gran manera los colores patrios. “Siento que se hizo un gran torneo aunque el puesto en el que quedamos no lo refleje, pero llena de orgullo ver cómo las demás delegaciones elogian el trabajo realizado dentro y fuera del campo por parte de los chicos y comando técnico”, nos dice Diego Valladares, asistente del técnico Giancarlo Zárate.

Pero el trabajo va más allá de los goles. Está en el hecho de demostrarle a la gente que hay mucho más para los chicos con Síndrome de Down. “Han sido días de una montaña rusa de emociones, con grandes victorias y derrotas dolorosas pero que se tenían que dar rápidamente vuelta a la página”, agrega Diego, quien ya piensa en el Mundial del 2024 en Turquía.

EL FUTURO DEL COLECTIVO

“El Perú nunca más será igual. Esto es un ejemplo de integración porque juntos seremos más fuertes. Vamos a seguir creciendo porque todos estos chicos merecen los mismos derechos”, aseguró Alberto Acosta, presidente de la Federación Internacional de Fútbol para Jugadores con Síndrome de Down.

Pero no solo el futsal será la ventana al mundo para nuestros representantes. El Colectivo Down Perú cuenta con la representación ante Federaciones Internacionales de siete disciplinas. En el 2024 se realizará en Turquía el II Trisome Games, los Juegos Mundiales para las personas con Síndrome de Down en el que se presentan once disciplinas.

El Colectivo hoy tiene representación en siete deportes ante Federaciones Internacionales de deportes para Síndrome de Down: Fútbol, atletismo, básquet, gimnasia, judo y tenis de mesa. Por ello, a partir de ahora buscarán apoyo para lograr tener equipos que acudan a dicho evento.

Por lo pronto, en junio esperan que se pueda concretar la Liga Metropolitana de Futsal para luego realizar un Campeonato Nacional. “Necesitamos reforzar el equipo y que tenga representación a nivel nacional”, nos dice Gissely, para el próximo año encarar con más preparación la Copa América Futsal Down que se realizará en Brasil.

Este año tendrán competencias en otros deportes. Están planificando competir en Open de Natación y viajarán a Madeira (Portugal) con la selección de básquetball 4x4. Así van abriendo puertas para los muchachos que ya compiten y atraen la atención de quienes aún no se animan a ser parte de todo esto.

Para ello, necesitan mucho apoyo. Han logrado solventar gastos gracias a rifas y colaboraciones de las propias familias que participan en el colectivo, pero se requiere más. “Nosotros a través de sorteos hemos podido costear al comando técnico. No teníamos psicólogo y se sumo una voluntaria. Se sumó otra en fisioterapia. Por eso digo, tenemos talento en los chicos, pero hay que reforzarlos”.

Organizar el Mundial Futsal Down “fue una tarea titánica”, como nos dice Gissely. Pocos atendieron sus pedidos. El IPD no les dio respuesta, la Asociación Nacional Paralímpica no les escuchó. “En el 2019 la única organización que nos abrió las puertas fue la Federación Peruana de Fútbol. Les explicamos el proyecto y les pedimos ir con su respaldo como Federación y así fuimos por esta tercera Copa. Logramos firmar un convenio de apoyo, de colaboración en temas logísticos y de árbitros profesionales de CONAR”, nos cuenta la presidenta del Colectivo Down Perú.

Por eso, ella además de la visibilización y competitividad que busca, también apuntan a tener una representatividad que les facilite la organización de diversos eventos. Gissely nos cuenta que en el 2020 presentaron una propuesta al IPD para formar la Federación de Personas con Síndrome de Down, pero no tuvieron éxito, ya que existe ya una Federación de Personas con Discapacidad Intelectual.

Lo concreto es que se espera que la empresa privada apoye iniciativas como la del Colectivo Down Perú para que las siguientes participaciones peruanas tengan mayor alcance y se demuestre el talento de los chicos y, sobre todo, sus ganas de querer aportar a la sociedad nacional.