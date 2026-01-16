Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, certamen que se jugará en Lima del 18 al 22 de febrero. El torneo tendrá presencia nacional con tres representantes peruanos: Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima.

El emparejamiento dejó un cruce que promete elevar la temperatura desde la fase inicial. Alianza Lima, designado como cabeza de serie del grupo A, quedó emparejado con Universidad San Martín, protagonizando un duelo peruano en la ronda de grupos. Ambos compartirán además la zona con Banco República de Uruguay, que hará su estreno en la competencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Por su parte, Regatas Lima fue ubicado en el grupo C, donde tendrá un desafío exigente ante Sesi Bauru, subcampeón del vóley brasileño, y el Club de Alto Rendimiento de Ecuador.

La coincidencia de Alianza y San Martín en un mismo grupo complica el panorama para ambos en su camino a las semifinales. El sistema de competencia establece que solo el primero de cada grupo accede de manera directa a las ‘semis’, mientras que el mejor segundo completará el cuadro de los cuatro mejores del torneo.