El squash peruano volvió a celebrar un título en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La selección nacional masculina se quedó con la medalla de oro en la modalidad por equipos luego de imponerse en la final y completar una campaña en la que tuvo como principales protagonistas a Diego Elías, Alonso Escudero, Rafael Gálvez y Thiago Cabrejos.

El camino hacia el campeonato comenzó con una contundente victoria por 3-0 sobre Guyana en los cuartos de final. En la siguiente ronda, Perú tuvo que superar una prueba mucho más exigente frente a Argentina, rival al que derrotó por 2-1. Elías venció 3-0 a Jeremías Azaña, mientras que Escudero cayó 1-3 ante Miguel Pujol; finalmente, Gálvez aseguró el pase a la final con un triunfo por 3-0 sobre Roberto Pezzota.

En la final, Escudero fue el encargado de darle el primer punto a Perú al superar por 3-1 a Javier Romo, con parciales de 11-5, 6-11, 11-2 y 11-8. Luego llegó el turno de Elías, quien no dejó dudas y derrotó por 3-0 a Álvaro Buenaño, con sets de 11-6, 11-3 y 11-8. Con ese resultado, la selección nacional aseguró el oro sin necesidad de disputar el tercer encuentro.

La conquista significó además la cuarta medalla de Perú en squash durante Santa Fe 2026 y la tercera presea personal de Diego Elías en estos Juegos Suramericanos. El equipo nacional cerró así una destacada participación y volvió a colocar al squash peruano en lo más alto del podio internacional.

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