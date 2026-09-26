¡En lo más alto del podio! Perú conquista el oro en squash por equipos masculino en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡En lo más alto del podio! Perú conquista el oro en squash por equipos masculino en Santa Fe 2026. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

El squash peruano volvió a celebrar un título en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La selección nacional masculina se quedó con la medalla de oro en la modalidad por equipos luego de imponerse en la final y completar una campaña en la que tuvo como principales protagonistas a Diego Elías, Alonso Escudero, Rafael Gálvez y Thiago Cabrejos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.