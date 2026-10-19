La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la segunda fecha de la Fase 1. Luego de una jornada inaugural que dejó los primeros resultados del campeonato, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

El partido más esperado será el que protagonizarán Regatas Lima y Alianza Lima, programado para el sábado 24 de octubre a las 7:00 p. m. Las ‘blanquiazules’, vigentes tricampeonas, comenzaron la defensa de su título con una victoria por 3-2 ante Rebaza Acosta. Regatas, por su parte, debutó con un contundente triunfo por 3-0 frente a Deportivo Géminis.

La jornada del sábado comenzará a las 2:45 p. m. con el encuentro entre Perú Sub 19 y Olva Latino. Luego, desde las 5:00 p. m., Rebaza Acosta se medirá con Atlético Atenea. El choque entre Regatas y Alianza cerrará la programación del primer día en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

El domingo 25 de octubre también habrá tres encuentros. Universidad San Martín enfrentará a Deportivo Soan desde las 2:15 p. m.; posteriormente, Circolo Sportivo Italiano jugará ante Deportivo Géminis a las 4:30 p. m. La fecha concluirá con el duelo entre Universitario y Deportivo Wanka, programado para las 6:30 p. m.

Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y podrán verse en vivo por Latina Televisión, a través de su señal abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir los encuentros mediante la página web y la aplicación del canal. Asimismo, la transmisión estará disponible en el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

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La segunda jornada será una nueva oportunidad para que los principales aspirantes al campeonato consoliden su arranque. Alianza Lima tendrá una exigente prueba ante Regatas, mientras que Universitario y San Martín intentarán prolongar las buenas sensaciones de su debut. Con seis partidos programados, la competencia empieza a tomar ritmo en una temporada que reúne a 12 equipos y que promete una intensa disputa por el título.

Liga Peruana de Vóley: Programación Fecha 2