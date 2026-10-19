Alianza Lima debuta con triunfo agónico en la Liga de Vóley.
Alianza Lima debuta con triunfo agónico en la Liga de Vóley.
Por Redacción EC

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la segunda fecha de la Fase 1. Luego de una jornada inaugural que dejó los primeros resultados del campeonato, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

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