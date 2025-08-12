La delegación peruana tuvo una jornada destacada este martes 12 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, logrando sumar tres medallas al medallero nacional. El gran protagonista del día fue Renzo Fukuda, quien conquistó la medalla de oro en esgrima, modalidad florete individual masculino, tras imponerse con autoridad por 15-6 al guatemalteco Cristian Porras. Este triunfo significó la primera presea dorada para Perú en la presente edición de la competencia.

A este éxito se sumó la participación de María Karina Galindo, quien alcanzó la medalla de bronce en esgrima, modalidad sable individual femenino. Su desempeño le permitió posicionarse entre las mejores de su categoría y aportar otra presea para el equipo nacional.

La tercera medalla del día llegó gracias a Adriano Viale, quien se colgó el bronce en bádminton individual masculino. El deportista, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, alcanzó las semifinales y cayó frente al brasileño Deivid Carvalho, asegurando así un lugar en el podio. Con estos resultados, Perú cerró la jornada con un balance de una medalla de oro y dos de bronce.