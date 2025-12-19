Con solo 8 años, Hyemi de la Cruz logra un histórico triunfo al ganar tres oros en el Sudamericano de Ajedrez

A sus ocho años, la ajedrecista Hyemi de la Cruz protagonizó una de las actuaciones más destacadas del XXI Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2025, realizado del 5 al 12 de diciembre en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, Colombia.

La deportista nacional conquistó tres medallas de oro en las modalidades clásico, rápidas y blitz de la Sub-8 femenino, un triplete que la consagra como una de las mayores promesas del ajedrez sudamericano.

La competencia reunió a casi 700 jóvenes ajedrecistas de diez países sudamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que marcó un récord de participación. A lo largo de una semana, Cali se transformó en el centro del ajedrez juvenil, albergando siete categorías, desde la Sub-6 hasta la Sub-18.

Niña genio

Vecina del Callao y estudiante del 2° de primaria del colegio Saco Oliveros, Hyemi juega con una calma que sorprende a entrenadores y rivales por igual. Su vínculo con el ajedrez empezó a los tres años, cuando descubrió en las piezas un universo propio. Desde entonces, ha mostrado una madurez deportiva poco común para su edad.

El triplete obtenido en Colombia es el segundo de su carrera internacional, luego del logrado en el Panamericano Escolar 2024, en Paraguay. Este año también destacó en el XIV Campeonato Panamericano Escolar 2025, con sede en Brasil, donde obtuvo una plata y dos bronces en la categoría Sub-9.

En 2024, Hyemi se coronó campeona del Sudamericano Escolar realizado en el Callao, además de haber sido bicampeona nacional en las categorías Sub-7 y Sub-8 en 2023 y 2024.