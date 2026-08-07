Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, llegó al Perú para el conteo regresivo de los Juegos Panamericanos Lima 2027. La atleta estadounidense brindará una conferencia de prensa programada para este viernes 7 de agosto desde las 9.45 a. m. en el Auditorio de PromPerú, San Isidro.

La múltiple campeona olímpica Simone Biles, fue protagonista de una jornada clave en Palacio de Gobierno, donde participó en una reunión junto a representantes de Panam Sports, el Comité Organizador de Lima 2027 y la Presidente de la República, Keiko Fujimori, con miras a la organización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El encuentro marcó un momento simbólico en el inicio de la cuenta regresiva hacia el evento continental. Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, se sumó a la sesión de trabajo en la que se evaluaron los avances logísticos, operativos y estratégicos para garantizar el éxito de Lima 2027.