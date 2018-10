Conor McGregor: ¿Por qué Khabib Nurmagomedov lo derrotó en UFC 229?

El campeón de peso ligero (70,3 kg) de UFC, Khabib Nurmagomedov, dominó con autoridad al retador Conor McGregor y acabó sometiéndolo en el cuarto asalto en el combate estelar de UFC 229. ¿Qué factores fueron decisivos para el triunfo del peleador ruso?

Estrategia clara. Nurmagomedov llevó a su juego a McGregor durante la mayor parte de los 17 minutos que duró la pelea. El campeón ruso buscó siempre acortar la distancia, llevar al irlandés contra la reja, derribarlo y castigarlo en la lona.

Su estrategia funcionó en tres de los cuatro rounds, a excepción del tercero, episodio en el que Conor logró levantarse rápidamente después de ser tumbado. Esos escapes, sin embargo, demandan un gran esfuerzo físico y ocasionan desgaste.

Cuando estuvieron de pie e intercambiaron golpes, McGregor no pudo encontrar la distancia perfecta para conectar a su oponente con su mano izquierda – su arma más poderosa– para ponerlo en apuros. Es más, fue el ruso quien consiguió el único ‘knockdown’ (caída con golpe) en el tercer asalto con un volado de derecha.

Presión y contundencia. El estilo que el campeón ha impuesto en todas sus peleas es la demolición. En síntesis: acorrala a sus rivales contra el octágono –sus derribes son más efectivos contra la reja–, los domina en el piso, y los golpea hasta que consigue el nocaut técnico (TKO) o la sumisión.

En el caso de McGregor ocurrió lo último. En el cuarto asalto, después de haber sido tumbado, el retador irlandés intentó escapar de una posición desfavorable, pero Khabib aprovechó para controlarlo desde la espalda y consiguió someterlo con una técnica llamada ‘crossface’ (presión a la cara).

Condición física. La presión que Nurmagomedov utiliza para doblegar a sus rivales demanda una impecable condición física. Y si el oponente no está preparado para ese ritmo, lo más probable es que sufra las consecuencias.

En la pelea contra McGregor, Khabib actuó con paciencia. En el primer asalto logró tumbarlo, aunque no le lanzó golpes contundentes en el piso. En los siguientes rounds, sin embargo, el castigo sobre la lona fue constante.

No obstante, solo los intentos de no llegar a posiciones de peligro demandaron un gran esfuerzo de Conor, quien –por cierto– volvía a la jaula después de dos años y no es un atleta acostumbrado a duelos de largo aliento: siete de sus últimas 10 peleas acabaron en el primer o segundo asalto.

¿Qué factores crees tú que permitieron que la arrolladora victoria de Khabib?