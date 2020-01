“Fui el orangután preso que obedeció las reglas del circo y se enriqueció a más no poder". Esta frase la profesó Conor McGregor unas semanas después de perder ante Floyd Mayweather Jr. en un combate de boxeo en 2017. ‘The Notorious’ hizo gala de su personaje para burlarse del deporte y mantener el estatus. No obstante, a sus 31 años, el irlandés enfrentará a Donald ‘Cowboy’ Cerrone para recuperar el respeto en su disciplina de origen: las artes marciales mixtas en la UFC.

Conor Anthony McGregor se hizo un nombre en las artes marciales mixtas en base a su fiereza y buena técnica dentro del octógono.

El oriundo de Dublin comenzó con el boxeo a los 12 años y desde entonces ha estado ligado al mundo luchístico hasta perfeccionarlo en las artes marciales mixtas. En los circuitos amateur ganó fama y eso lo llevó a la venerada UFC.

Causó gran impacto en dicha empresa con siete triunfos consecutivos en sus primeros 7 combates. McGregor pasó de los Fight Nights a encabezar los eventos numerados de UFC en solo dos años. El fenómeno irlandés llenaba los coliseos y comenzó a crear su personaje: el rebelde imbatible que podía decir lo que sea, un símil a Stone Cold Steve Austin en la WWE.

Conquistó su primer título en solo 13 segundos, consagrándose como una figura mundial en las artes marciales mixtas.

Caracterizado por ser bravucón y provocador, ‘The Notorious’ conoció la derrota frente a Nate Díaz, aunque lo derrotó en la revancha. Para crear polémica, anunció su retiro por primera vez en redes sociales, retractándose dos días después.

Mediático como pocos, en el UFC 205 derrotó a Eddie Álvarez, consagrándose como el primer campeón en dos categorías a la vez, elevando su ego hasta el olimpo.

El personaje por encima del luchador

Con todo el respeto ganado en la UFC, Conor se dedicó a provocar a sus rivales y a esconderse de todos, negándose a defender los títulos en el octágono. En 2017, el boxeador Floyd Mayweather Jr. lo tentó con una millonaria oferta para un combate de boxeo. Al comienzo, este se negó pero luego aceptó debido a todas las ganancias que generaría el combate.

Como era de esperarse, ‘Money’ venció a McGregor. Contra todo pronóstico, el peleador de UFC duró 10 rounds antes de sucumbir por TKO.

Una semana después, admitió en su cuenta de Twitter que la pelea fue un “circo” y que se “burló” del boxeo.

“El hombre del que todo el mundo del boxeo se burló, ha salido por la puerta grande del circo”, tuiteó. Asimismo, generó polémica con la siguiente frase: "El orangután preso que obedeció las reglas del circo y se enriqueció a más no poder con ello”.

Khabib y un hoyo del que tiene que salir

En la previa al UFC 223, McGregor y un grupo de luchadores atacaron el bus del ruso Khabib Nurmagomedov, incurriendo en delitos y siendo arrestado por la policía. El anunciado encuentro se llevó en el evento estelar del UFC 229, la que se denominó como la pelea más importante en la historia de la UFC.

El ruso lo dominó con mucha facilidad y lo venció mediante una llave de sumisión. Tras culminar el combate se desató una gresca dentro del octágono que mostraron hechos bochornosos ante el mundo. Ambos fueron suspendidos y sus pagos reducidos como medidas cautelares.

No obstante, lo que más dañó a McGregor fue la derrota moral y el ego dañado. Desde ese entonces, no estuvo tan activo en redes sociales y recibió comentarios de todo tipo. Incluso algunos expertos lo calificaron como un ex luchador, ya que el nivel que exhibió fue paupérrimo.

Donald Cerrone representa algo más que un simple combate. El UFC 246 podrá marcar el renacer de McGregor o la confirmación que sus mejores tiempos ya quedaron en el pasado y que no podrá exhibir su mejor performance en un octágono de la marca.