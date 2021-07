Conor McGregor no pudo conseguir una nueva victoria ante Dustin Poirier, luego de sufrir la rotura del tobillo izquierdo en el primer round del combate. El irlandés cayó a la lona y el árbitro, al percatarse que no podía continuar, dio como ganador a ‘The Diamond’, quien consiguió quedarse con el tercer enfrentamiento entre ambos.

Tras el combate, ‘The Notorious’ abandonó el T-Mobile con ayuda del cuerpo médico, pero sorprendentemente, recibió la ovación de los aficionados. Con una sonrisa en el rostro, Conor celebró con los fanáticos mientras se despedía del recinto deportivo.

El hecho se convirtió en viral debido a que el excampeón de peso ligero de UFC, había asegurado en la previa que Poirier “iba a salir en camilla”. Curiosamente, él fue el que lo hizo.

Conor McGregor cayó a falta de cinco segundos para que termine el primer asalto, sobreviviendo así lo que restó de asalto frente a los golpes de Dustin. Tras ello, el irlandés empezó a quejarse de dolor y todos vieron el estado de su tobillo, el cual esta doblado.

El médico fue a revisarlo y le dio al árbitro que la pelea no continuaría. Con ello, Poirier se llevó la victoria por nocaut técnico tras detención médica, dejando así un saldo de dos victorias en la trilogía.

“Él se quebró cuando yo lo pateé, intentó bloquear la patada y fue ahí. No me importó que hable tanta ‘basura’, decía me iba a matar. y bueno el karma existe. Habló tanto y le pasó esto”, declaró Poirier, quien sumó su segunda victoria ante el irlandés y se perfila como retador al título de peso ligero.