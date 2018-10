Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN DIRECTO: terminarán con la más grande especulación cuando se suban al octágono este sábado (9:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE vía FOX Action) para saber qué peleador es el mejor en el peso ligero. La pelea se desarrollará desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

La última parada antes de la pelea más importante de la historia de las artes marciales mixtas (AMA) fue en el pesaje oficial. La ceremonia terminó en medio de la polémica por la tardanza de 'The Notorious'.

McGregor vs. Khabib: ¿a qué hora iniciará la pelea por el UFC 229?



Costa Rica - 20:00 horas

Perú - 21:00 horas

Ecuador - 21:00 horas

México - 21:00 horas

Colombia - 21:00 horas

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 22:00 horas

Argentina - 23:00 horas

Chile - 23:00 horas

Brasil - 23:00 horas

​España - 04:00 horas (domingo 7 de octubre)



El campeón llegó puntual a la cita, pasó por la báscula y se confirmaron sus 155 libras (70,3 kilogramos). Por su lado, el irlandés lo hizo 25 minutos después, para entonces el ruso había abandonado el recinto, y marcó 154,5 libras (70,0 kilogramos).

La actitud de McGregor enfadó a Nurmagomedov y disparó contra el retador. "Tengo un horario, preocuparme por mí mismo. Si alguien se retrasa, no es mi problema", explotó por el incumplimiento de su rival.

El británico, sin pelos en la lengua, respondió al monarca. "Él no quiere estar cerca de mí y no quiere estar cerca de estos fanáticos. Voy a comerle la cabeza", sentenció.

El combate por el UFC 229 va más allá de obtener el cinturón de peso ligero. Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov lucharán por las marcas personales como profesionales y, sobre todo, el prestigio que tienen dentro del circuito.

'The Eagle', en su primera defensa titular, presume de un invicto en 26 combates (10-0 en UFC) y no está dispuesto a perderlo contra un rival considerado por muchos como un fanfarrón.

Sin embargo, a lo largo de su carrera, McGregor se ha ganado el respeto de sus rivales en el octágono. El irlandés ostenta un récord de 24-7 en su carrera. También ha sido el primer peleador en ser campeón de dos divisiones simultáneamente en la UFC (peso pluma y del peso ligero).

'The Notorious' ganó el cinturón de peso ligero tras derrotar a Eddie Álvarez en el UFC 205 (12 de noviembre del 2016). Por su lado, Khabib Nurmagomedov se coronó campeón luego de vencer por decisión unánime a Al Iaquinta en el UFC 223 (7 de abril de 2018).

Toda la cartelera del UFC 229



Primeras peliminares (inicia a las 17:30 horas):



Lansberg vs. Kunitskaya

Maynard vs. Lentz

LaFlare vs. Martin



Preliminares (inicia a las 19:00 horas):



Pettis vs. Formiga

Luque vs. Turner

Ladd vs. Evinger

Holtzman vs. Patrick



Cartelera principal (inicia a las 21:00 horas):



Herrig vs. Waterson

Lewis vs. Volkov

Saint Preux vs. Reyes

Ferguson vs. Pettis

McGregor vs. Khabib