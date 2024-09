Ignacio Buse actualmente se ubica en el puesto 212 del ránking ATP, en lo que significa un ascenso de más de 200 puestos en este año -inició en el 444 ATP-. Ganó su primer tercer título profesional en el M25 Vic y a nivel Challenger llegó a una final (Como) y otras dos semifinales (Salzburgo y Génova).

Tras el sorteo de ayer, se confirmaron los cruces con los duelos entre Buse y Jerome Kym, mientras que Juan Pablo Varillas hará frente a Mark Huesler. Mañana será turno de los dobles con los hermanos Huertas del Pino en acción. El ganador irá a las Qualifiers, el paso previo de Las Finales de la Davis. El que pierda tendrá que disputar el repechaje para no caer al Grupo Mundial II.

El sorteo del Perú vs. Suiza. La serie inicia hoy a las 8 a.m. del horario nacional.

¿Qué sensaciones de afrontar una nueva serie de Copa Davis?

Bastante bien, estuvimos juntos con Juan Pablo y Gonzalo en Génova, también con Lucho Horna y el preparador físico. Creo que eso es bueno para nosotros porque ya desde hace una semana estamos conviviendo juntos. La presión de la cancha dura lo estamos llevando bastante bien, las condiciones están más lentas de lo que nos imaginábamos. Así que ya con ansias de que lleguen los partidos para poder competir de la mejor manera.

¿Beneficia que se más lenta?

Creo que un poco mejor para nosotros por el poco tiempo de adaptación, pero no te puedo decir si es bueno o malo, eso se verá después de la serie. Es la base de los suizos y si han elegido esa superficie es porque les acomoda mejor a ellos. Estamos haciendo una adaptación bastante buena y vamos a competir con lo que tengamos.

Este es su segundo año como profesional y tiene 20 años. (Foto: Itea Media)

Y del lado personal, cómo tomas tu momento, con el ascenso de casi 200 puestos este año y llegando a semis y una final de Challenger

Lo tomo como si fuera todo parte del proceso. Creo que poco a poco, si voy haciendo las cosas bien, con profesionalismo, humildad, y me junto con las personas correctas, creo que es un proceso que se va a ir dando. También creerme que estoy al nivel para grandes cosas y creo que tengo el nivel para estar arriba y poder rendir ante los mejores. Es un proceso que se tiene que dar de a pocos y a la mínima que pase algo o un problema, no bajar la guardia.

¿Esperabas que se de tan rápido?

Cada uno tiene un proceso muy diferente y se han ido dando las cosas, pero llevo muy poco tiempo como profesional, desde fines del 2023 que me lo tomo como que “ok, vamos realmente a esto”. En agosto tenía planeado ir a la universidad y no sabía si iba a estar jugando. En setiembre es que más o menos fui tomando otro foco y creo que me ha servido bastante porque me he mantenido enfocado, con ganas, con ansias de aspirar a algo grande en el futuro. El entorno en Europa con el cual compito cada semana me ayuda para estar compitiendo en un futuro, ojalá cercano, con los mejores.

¿En qué aspecto sientes que has dado un mayor salto?

Todo en conjunto se ha ido dando. Mentalmente he mejorado mucho porque es una adaptación que cuesta. Es otro nivel de partidos porque es diferente enfrentar a un top 100 o un top 600. Exige más mentalmente un top 100 porque tienes que estar todo el partido ahí, estar más acostumbrado a ese nivel. Físicamente hay una mejora bastante notoria y la parte de alimentación he mejorado muchísimo. Estoy con una nutricionista porque es importante no comer para darte tus gustos, sino alimentarte para nutrirte y rendir en la competencia y lo estoy logrando cracias al acompañamiento nutricional y suplementación de mi auspiciador Herbalife.





Habrás visto que la gente se entusiasma con tu momento. ¿Presión, motivación?

No suelo entrar a redes porque siento que no me suman, trato de enfocarme en lo mío, pero si uno se entera de cosas, aunque trato de mantener al margen como lo hace todo el equipo. También hay presión de por medio sabiendo que puedo rendir más en el equipo, que puedo aportar más al Perú, pero es una presión positiva porque tengo mucha motivación por los años que vienen.

Incluso piensan que puedes ser la raqueta número uno. Entiendo que no tendrías problemas en asumir ese rol

No, por supuesto. Pero no se puede por reglamento porque es por ránking ATP. Pero prácticamente es lo mismo, porque seas uno o dos, juegas contra la raqueta uno y dos del otro país. Lo que varía es el día en que juegas, ahí no hay mucha historia ni tanto misterio. Estoy listo para poder asumir cualquier puesto pero es un proceso que se tiene que dar. Juan Pablo tiene muchos años más por delante para darle más alegrías al Perú, es un referente y una excelente persona que le aporta mucho al equipo.

¿Y cómo contagiar tu momento al equipo? Juanpi no viene bien y a Gonza le está costando sumar puntos

Es difícil contagiar porque el tenis es muy de sensaciones personales. Es solitario, sí, pero estas semanas en equipo nos han aportado muchísimo. Es solitario pero si te fuerza a sacar tu mejor versión porque tuenes un equipo atrás. Aunque no te este yendo bien vas a tratar de dar lo mejor de ti, como sea, porque en la Davis se juega con un peso extra- En ese aspecto es estar motivado. Esta semana es la que nos suma, esperamos todo el año para esta semana.

Torneos 2024 Fase Puntos sumados M15 Manacor R16 1 Copa Davis

vs. Chile vs. Jarry (6-2, 2-6, 6-3)

vs. Tabilo (6-2, 3-6, 2-6) - M25 Vila Real R16 1 ATP 250 Santiago Q1 (vs. Comesaña) 0 Challenger 75 Santa Cruz Q2 2 Challenger 75 Santiago R16 6 M25 Tarragona Finalista 16 Challenger 75 Barcelona R32 (desde la qualy) 4 Challenger 100 Madrid R32 (desde la qualy) 4 Challenger 75 Roma R32 (desde la qualy) 4 M25 Sabadell R32 0 Challenger 100 Mauthausen Q2 2 M25 VIC Campeón 25 M25 Mataro Semifinales 8 Challenger 125 Sassuolo R16 8 Challenger 75 Milan R32 (desde la qualy) 4 M25 Getxo Semifinales 8 Challenger 125 Salzburgo Semifinales 35 ATP 250 Kitzbuhel Q1 0 Challenger 100 Luedenscheld R16 7 Challenger 125 Santo Domingo R16 8 Challengar 75 Como Finalista 44 Challenger 125 Génova Semifinales 35 Fuente: ATP

¿Qué les dice Lucho Horna?

Estamos adaptándonos a la superficie. A Lucho le gusta esperar hasta el final para definir quien va a jugar, lo que si sabemos es que le gusta que los días pasen rápidos, que lo disfrutemos y que seamos unidos.

Es un equipo con opciones

Opciones hay. Sabemos que los suizos están en un excelente momento y que va a ser difícil. Pero estuvimos con Chile, de visitantes contra un mejor equipo supuestamente, así que por qué no soñar con ganarle a Suiza en Suiza. Nos sentimos totalmente capaces como equipo, que unidos somos fuertes.

¿En qué se puede basar la serie contra los suizos?

Ser regular. Ser regular con el saque y la devolución y estar mentalmente metido en todo el partido. Ser inteligente, sacar bien, devolver bien y hacerlos jugar puntos largos para meterles presión al rival.

