Hay recuerdos que llegan a través de las historias familiares. Otros aparecen en una fotografía. Para Ignacio Buse, el recuerdo de su abuelo Eduardo acaba de encontrar una nueva forma. Durante esta entrevista, el editor de Deporte Total de El Comercio, Miguel Villegas, abrió el archivo histórico del diario y le mostró imágenes que habían permanecido durante décadas entre documentos, portadas y negativos de una época en la que su abuelo también empuñaba una raqueta.

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“En estos días estuvimos rastreando en el archivo histórico de El Comercio, que tiene 186 años de vida. Encontramos unas fotos que ya las vas a tener. Creo que no las has visto”, le dijo el editor de Deporte Total, Miguel Villegas, antes de mostrarle las imágenes.

Nacho miró la primera fotografía y la reconoció inmediatamente. “Este es mi abuelo”, dijo. Era Eduardo Buse, uno de los nombres importantes del tenis peruano y una figura que forma parte de la historia familiar que Ignacio heredó junto con su apellido.

Pero había algo más. El periodista le señaló un detalle que hacía todavía más cercana aquella fotografía: el gesto. “Tiene tu gesto, tiene tu revés”, le comentó. Nacho observó la imagen y sonrió. Entonces apareció una coincidencia que él mismo había escuchado muchas veces en casa.

“Lo que me quedó es la mueca. Cuando saco también abro la boca, me dice mi papá”, respondió.

La fotografía había conseguido algo curioso. Por un momento, el parecido entre abuelo y nieto dejó de ser una historia familiar para convertirse en una imagen concreta. Eduardo Buse aparecía allí, muchos años antes de que Nacho naciera, con una expresión que su familia todavía reconoce en el actual tenista peruano.

Entonces apareció otra imagen. Esta vez, una portada de El Comercio. Eduardo Buse salía campeón. La historia del abuelo ya no estaba únicamente en las conversaciones familiares ni en el recuerdo de quienes lo vieron jugar. Estaba también en las páginas de un diario que ha conservado durante 186 años parte de la memoria deportiva del país.

Nacho siguió mirando las fotografías y reparó en otro detalle. La ropa de su abuelo. La forma de vestir de un tenista de aquella época terminó llamándole tanto la atención como las imágenes de la cancha. Y soltó una frase que convirtió el momento en una escena todavía más familiar: “Tengo que imitar un poco sus outfits”.

Recorte de la publicación en El Comercio cuando Eduardo Buse fue campeón en 1957.

La frase salió entre risas, pero también dice algo sobre la manera en que Ignacio se acerca a ese abuelo al que no pudo conocer personalmente. Eduardo Buse forma parte de su historia aunque Nacho haya tenido que reconstruirla a través de fotografías, relatos y recuerdos de otros.

Ahora tiene algunas imágenes nuevas para hacerlo. Fotografías que estaban guardadas en el archivo histórico de El Comercio y que, hasta esta entrevista, tampoco habían pasado por sus ojos. En ellas encontró a su abuelo tenista, al campeón que aparecía en una portada y, de manera inesperada, a alguien que tenía una mueca que también vive en él.

Ignacio Buse recibe el premio Deporte Total de El Comercio junto al editor Miguel Villegas. (Crédito: GEC).

Para Nacho, el apellido Buse siempre ha tenido un peso especial. Su carrera ha hecho que ese apellido vuelva a aparecer en las páginas deportivas de El Comercio y en las canchas internacionales. Pero esta vez la historia fue al revés: fue el archivo del diario el que llevó hasta él una parte de su propia historia familiar.

Eduardo Buse está en esas fotografías. Ignacio Buse está ahora en las páginas que cuentan una nueva etapa de esa historia. Entre ambos hay varias décadas de distancia, pero también una raqueta, un revés, una mueca y hasta una particular manera de vestirse. “Tengo que imitar un poco sus outfits”, dijo Nacho al mirar las fotos. Y quizá esa sea una de las formas más bonitas de acercarse a alguien que ya no está: descubrirlo, mirarlo y encontrar algo de uno mismo en él.