Por Redacción EC

Hay recuerdos que llegan a través de las historias familiares. Otros aparecen en una fotografía. Para Ignacio Buse, el recuerdo de su abuelo Eduardo acaba de encontrar una nueva forma. Durante esta entrevista, el editor de Deporte Total de El Comercio, Miguel Villegas, abrió el archivo histórico del diario y le mostró imágenes que habían permanecido durante décadas entre documentos, portadas y negativos de una época en la que su abuelo también empuñaba una raqueta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: