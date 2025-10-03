Ocho equipos saldrán a la cancha este sábado para disputar el título de la segunda Copa EstrELLAS Yape 2025, que en esta oportunidad se disputará en el Country Club Tiabaya de Arequipa (Psje. Chusicani S/N).
Este torneo de fútbol femenino sub-12 disputó su primera edición en mayo y junio pasado en Lima, pero el objetivo es ahora continuar la promoción de este deporte en los demás departamentos del Perú.
Conoce cronograma completo del campeonato:
Sábado 4 de octubre | Fecha 1
—09:00 a. m.: llegada de equipos—09:30 a. m.: llegada de invitados
—09:40 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras
—09:45 a. m.: ingreso de ambos equipos a la cancha
—09:50 a. m.: juramentación del juego limpio
—09:55 a. m.: palabras de jugadores referentes
—10:00 a. m.: puntapié inicial de representante de Yape
—10:05 a. m.: inicio de partidos de la fecha 1
—12:00 a. m.: fin de la primera fecha
Domingo 5 de octubre | Fecha 2
—09:30 a. m.: llegada de los equipos
—09:45 a. m.: ingreso de los invitados
—10:00 a. m.: inicio de partidos de la fecha 2
—12:00 a. m.: fin de la segunda fecha
Sábado 11 de octubre | Fecha 3
—9:30 a. m.: llegada de los equipos
—9:45 a. m.: ingreso de los invitados
—10:00 a. m.: inicio de partidos de la fecha 3
—12:00 a. m.: fin de la segunda fecha
Domingo 12 de octubre | Final
—09:00 a. m.: llegada de equipos—09:30 a. m.: llegada de invitados
—09:40 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras
—09:45 a. m.: ingreso de ambos equipos a la cancha
—09:50 a. m.: juramentación del juego limpio
—09:55 a. m.: palabras de jugadores referentes
—10:00 a. m.: inicio de semifinales
—11:00 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras
—11:20 a. m.: inicio del partido de tercer y final
—12:15 a. m.: inicio de clausura a cargo de embajadores
—12:20 a. m.: premiación—12:30 a. m.: palabras de cierre a cargo de representante de Yape