Ocho equipos saldrán a la cancha este sábado para disputar el título de la segunda Copa EstrELLAS Yape 2025, que en esta oportunidad se disputará en el Country Club Tiabaya de Arequipa (Psje. Chusicani S/N).

Este torneo de fútbol femenino sub-12 disputó su primera edición en mayo y junio pasado en Lima, pero el objetivo es ahora continuar la promoción de este deporte en los demás departamentos del Perú.

Conoce cronograma completo del campeonato:

Sábado 4 de octubre | Fecha 1

—09:00 a. m.: llegada de equipos—09:30 a. m.: llegada de invitados

—09:40 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras

—09:45 a. m.: ingreso de ambos equipos a la cancha

—09:50 a. m.: juramentación del juego limpio

—09:55 a. m.: palabras de jugadores referentes

—10:00 a. m.: puntapié inicial de representante de Yape

—10:05 a. m.: inicio de partidos de la fecha 1

—12:00 a. m.: fin de la primera fecha

Domingo 5 de octubre | Fecha 2

—09:30 a. m.: llegada de los equipos

—09:45 a. m.: ingreso de los invitados

—10:00 a. m.: inicio de partidos de la fecha 2

—12:00 a. m.: fin de la segunda fecha

Sábado 11 de octubre | Fecha 3

—9:30 a. m.: llegada de los equipos

—9:45 a. m.: ingreso de los invitados

—10:00 a. m.: inicio de partidos de la fecha 3

—12:00 a. m.: fin de la segunda fecha

Domingo 12 de octubre | Final

—09:00 a. m.: llegada de equipos—09:30 a. m.: llegada de invitados

—09:40 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras

—09:45 a. m.: ingreso de ambos equipos a la cancha

—09:50 a. m.: juramentación del juego limpio

—09:55 a. m.: palabras de jugadores referentes

—10:00 a. m.: inicio de semifinales

—11:00 a. m.: ingreso de batucadas y embajadoras

—11:20 a. m.: inicio del partido de tercer y final

—12:15 a. m.: inicio de clausura a cargo de embajadores

—12:20 a. m.: premiación—12:30 a. m.: palabras de cierre a cargo de representante de Yape