Jugadas maradonianas, goles increíbles, atajadas felinas y encuentros memorables. Todos esos ingredientes y más, es lo que tendrá la Copa Libertadores de América de Futsal que tendrá como sede la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Perú tendrá como gran representante a Panta Walon. El cuadro chalaco, multicampeón peruano, buscará hacer historia en tierras argentinas desde este domingo 14 de julio.

Panta Walon integra el Grupo B de Copa Libertadores de Futsal junto a la Universidad de Chile, Alianza Platanera y San Lorenzo. Un grupo complicado donde tendrá que quedar entre los dos primeros para clasificar a la siguiente ronda.

Marcos David Canto, con 33 años de edad, es el capitán del equipo. (Foto: Orangel Valero - Panta Walon).

Hasta la fecha, ningún equipo peruano pudo ganar la Copa Libertadores de Futsal. Es más, el año pasado, Panta Walon no logró sumar ningún punto y ahora va por su revancha.

La directiva del Panta Walon comenzó a trabajar de la mejor manera y reestructuró su equipo. Como primera medida contrató a un comando técnico experimentado liderado por Robinson Romero y Eric Cortez.

Para reforzar el plantel de cara al torneo nacional y la Copa Libertadores, llegaron Jesús Palma, Giovanni Farías y Jesús Alfredo “Chavela” Vidal. Además, se quedaron grandes exponentes del futsal peruano como Marcos Canto (Capitán), Samuel Angulo, Juan Pablo Saravia, Raymundo Caballero, Jordi Rivera, Edwar “Chocolan” Murillo y los venezolanos Rafael Morillo y Carlos Sanz.

Panta Walon: la historia de un goleador perseverante

"Chavela" Vidal es uno de los mejores jugadores de futsal de Venezuela. (Foto: Orangel Valero - Panta Walon).

Jesús Alfredo Vidal llegó al Perú con la maleta cargada de ilusiones y con esa fe de seguir ganándose un nombre en el futsal. En Venezuela jugó por SC Maritimo de Margarita y Caracas FS destacando por su gran rendimiento y como goleador.

“Chavela”, nombre con el que es conocido en el futsal, es considerado como el goleador histórico del torneo venezolano. En la temporada 2017, anotó 37 tantos con Caracas FC y fue elegido el mejor jugador del torneo.

La situación actual de Venezuela obligó a Vidal a buscar nuevos retos. Lo único que quería es darle una buena calidad de vida a su familia. Entonces, llegó la llamada de AFA Rímac en el 2018 y le ofreció una gran oferta.

“Afa Rímac me dio la facilidad de llevar a mi familia a Perú. Yo deseaba que mi familia emigrara por la situación que vive Venezuela. Primero se fue mi papá, luego mi mamá, finalizando con mis esposa junto a mi hija y ahora estamos todos juntos gracias a dios”, dijo Jesús Vidal.

Tras una gran temporada con el equipo del Rímac, recibió la propuesta de Panta Walon y decidió aceptar el reto de jugar la Copa Libertadores con el conjunto chalaco. Sin duda, “Chavela” será uno de los jugadores a seguir en este torneo.

"Chavela" Vidal y Rafael Morillo será una de las grandes duplas para la Copa Libertadores. (Orangel Valero - Panta Walon).

Panta Walon: despedida con victorias

Panta ha ratificado que, una vez más, será el animador del torneo peruano de futsal. En las primeras cuatro fechas, el conjunto morado logró ganar todos sus partidos. Antes su viaje a Argentina, se medió ante la selección peruana de futsal al cual derrotó por 2-1.

De esta manera cierra su preparación de cara al debut ante la Universidad de Chile este domingo a las 6:00 p.m. (hora peruana).

Copa Libertadores de Futsal 2019: calendarios, horarios y partidos

-Domingo 14/07/2019 U de Chile vs Panta Walon 20:00 H Argentina / 18:00 H Perú

-Lunes 15/07/2019 Alianza Platanera vs Panta Walon 18:00 H Argentina / 16:00 H Perú

-Martes 16/07/2019 Panta Walon vs San Lorenzo 20:00 H Argentina / 18:00 H Perú