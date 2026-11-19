El golf sudamericano tendrá una cita especial en Lima. La Copa Los Andes celebrará su edición número 80 en el Lima Golf Club, escenario que volverá a recibir esta competencia por octava ocasión. Si se considera también la edición disputada en 1976 en Los Inkas Golf Club, será la novena vez que Perú organice el certamen.

Uno de los principales retos para la delegación nacional será mantener la corona femenina. Perú llega como campeón vigente después de conquistar el título en Guayaquil 2025, por lo que buscará repetir aquella actuación. Ximena Benites, Aitana Tuesta, Luisamariana Mesones, Camila Zignaigo y María Salinas, con Lucía Gutiérrez como capitana, formaron ese equipo.

La historia también respalda la participación peruana. El país acumula seis títulos en la Copa Los Andes: tres en la categoría masculina, obtenidos en 1953, 1968 y 2010, y otros tres en damas, conseguidos en 1996, 1997 y 2025. Además, registra 37 podios y siete subcampeonatos en el historial del campeonato.

La edición de este año reunirá a 18 equipos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las competencias masculina y femenina tendrán nueve selecciones cada una, que se enfrentarán durante cuatro jornadas bajo el sistema de match play por equipos y todos contra todos. Colombia defenderá el título de caballeros, mientras que Argentina llegará como la nación más laureada, con 73 campeonatos.

La organización está a cargo de la Federación Sudamericana de Golf, con golfPerú como federación anfitriona y el respaldo de The R&A Foundation. Las actividades comenzarán el lunes 23 de noviembre con la llegada de las delegaciones, el registro y las prácticas. La ceremonia inaugural se realizará el martes 24, a las 6:00 p.m., en el Lima Golf Club.

La competencia se desarrollará hasta el sábado 28 de noviembre, cuando se disputará la ronda final y se llevará a cabo la ceremonia de premiación. Para Perú, además de competir ante las principales delegaciones del continente, será una oportunidad de ampliar su palmarés como anfitrión y buscar un nuevo título en una edición histórica del certamen.

SOBRE EL AUTOR