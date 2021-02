Conforme a los criterios de Saber más

Cinco días pueden echar a perder la preparación de varios meses. Todos quieren trabajar y los deportistas también quieren hacerlo en las condiciones que les permitan seguir con su crecimiento. En el Instituto Peruano del Deporte (IPD), confirmó este viernes que no habrá vuelta a los entrenamientos al menos hasta el próximo 14 de febrero, fecha en la que debería terminar la cuarentena. Tras ello, se analizará si se reactiva el deporte federado.

Según Gustavo San Martín, titular del IPD, la propuesta fue que los deportistas federados retomen sus actividades –entre 200 y 250– o que, en todo caso, lo hagan aquellos clasificados a Tokio 2020 y quienes apuntan a lograr el cupo para esos Juegos, bajo los protocolos que ya venían cumpliendo desde el año pasado. “Se ha tomado la decisión de que a partir del 14 de febrero se va a reevaluar, en esa fecha ya deberíamos tener alguna alternativa para la reactivación de los entrenamientos del alto rendimiento”, explicó San Martín en “Radio Exitosa”.

Gustavo San Martín, presidente del #IPD para @Exitosadeportes: "Se ha tomado la decisión de que a partir del 14 de febrero se va a reevaluar, en esa fecha ya deberíamos tener alguna alternativa para la reactivación de los entrenamientos del alto rendimiento".

El Comercio se enteró de que el IPD tuvo la aceptación del Minsa, pero fue la PCM la que le negó la reactivación, aunque no lo hizo oficial. “Se debió centrar en los prioritarios”, nos dice un exdeportista peruano quien nos pidió no ser nombrado para evitar conflictos. “Creo que la propuesta es muy abierta si se habla de atletas federados”, insiste.

“No tiene sentido que la población en general pueda salir una hora a hacer actividades y los atletas de alto rendimiento en la Videna no puedan usar las instalaciones. ¿Cuál es el riesgo si ellos no salen de la Videna”, nos comenta María Martínez, presidenta de la federación de judo. No existe aún el permiso para usar los campos deportivos pese a que están dentro de la villa deportiva.

La burbuja sanitaria en el deporte

Si siempre se dijo que la Videna es la casa del deporte peruano, hoy está llamada a serlo realmente. Desde gran parte de las federaciones se presentó la idea al IPD y a Legado Lima 2019 de convertir la Villa Deportiva Nacional en una burbuja sanitaria para los deportistas priorizados.

En la Videna existen dos albergues, uno del IPD (con 120 habitaciones dobles) donde viven deportistas que provienen de provincias y el otro que está en el Estadio Atlético (46 cuartos dobles) . “En caso, la PCM, Minsa y el IPD autoricen, Legado tiene plena disposición de habilitar el nuevo albergue del Estadio Atlético de Videna para realizar una burbuja”, nos dicen desde Legado, institución que administra justamente la sede ubicada en San Luis. Eso sí, aclaran que por delante de todo estará las medidas que tome el gobierno.

El Centro de Alto Rendimiento de la #SedeLegado de Punta Rocas puso a disposición sus 32 habitaciones dobles para 90 profesionales de la salud del @INS_Peru, que trabajan directamente en la unidad de COVID-19.

Lee más 👉 https://t.co/5aT82HqMTL

“La Videna prácticamente funciona como una burbuja”, nos repite Gustavo Matus, presidente de la federación de ciclismo, quien nos cuenta que él mismo habló de esta idea con Gustavo San Martín y este le aseguró que era parte de un plan.

Apenas se dio a conocer las nuevas restricciones, una veintena de federaciones se reunieron con Legado para consultar si era posible esta idea de burbuja y encontró respuestas positivas. “La idea era que todos nuestros deportistas estén alojados en la Videna”, nos comenta Matus de la Parra.

La idea era emitir una carta dirigida al IPD con esa propuesta. En el camino, el mismo Gustavo Matus conversó al respecto con Gustavo San Martín. Eso se pensó y el IPD lo tiene como plan B, como reconoció su presidente en declaraciones para “RPP”.

La recientemente creada Asociación de Deportistas del Perú (ADP) apunta a lo mismo. “Los deportistas propuestos [clasificados o por clasificar a Tokio] puedan usar los albergues y pasar cuarentena en la Videna”, aseguraron mediante un comunicado. En caso de que las condiciones en Lima mejoren, pidieron que se vaya extendiendo a más deportistas, agregan.

En comunicación con El Comercio, Daniella Borda, secretaria, y Mario Andrés Mustafa, tesorero, de esta asociación repitieron que sí bien reconocen el problema actual de sanidad, también quieren un trato igualitario respecto a otras industrias de entretenimiento que sí están permitidas.

“No vemos la igualdad de necesidad para nosotros que para algunos programas televisivos”, nos dice puntualmente Daniella. Sin embargo, desde el IPD reconocieron que hacer burbujas involucra un mayor gasto, ya que no solo se tendría que hacer en la Videna, sino también en sedes para tiro, remo, surf, entre otras disciplinas. Si bien es el plan B, este demanda otros gastos que aún no se han organizado.

Realidad olímpica

Cómo se sabe, la cuarentena ha paralizado diversas actividades en distintas regiones del país en mayor y menor medida. El deporte se ha visto afectado en su totalidad en las regiones a las que la pandemia las ha llevado a nivel extremo.

De los 17 clasificados a Tokio 2020, en este momento siente se encuentran en el exterior, por lo que pueden realizar sus bases de entrenamiento sin problemas. Mientras, solo tres están en provincias donde pueden entrenar con algunas restricciones. Así, cerca de la mitad no están teniendo actividad de manera oficial.

Se sabe el caso de la olímpica Kimberly García, quien la semana pasada llegó a Lima junto a Evelyn Inga, para alojarse en la Videna, pero debido a la cuartenta debieron regresar a Huancayo.

Actualidad de los clasificados

Lugar Deportistas En el extranjero Vela: S. Peschiera, P. Schmidt, M. B. Bazo, M. P. Van Oordt, D. Tudela

Gimnasia: A. Orrego

Tiro: A. De Souza En Lima Surf: D. Rosas

Tiro: N. Pacheco, M. Carrillo

Lucha: Pool Ambrocio En provincias Atletismo: K. García, G. Tejeda, C. Pacheco (Huancayo). M. L. Andía (Arequipa).

Surf: L. Mesinas (Piura)

Ciclismo: Ayacucho y Arequipa* * Tiene que designar a un clasificado

Esa es la actualidad de los clasificados, pero también existen muchos que están en camino a ello y su preparación se ha visto cortada. En Videna viven 20 judocas y pese a que al recinto no ingresa nadie, ellos no pueden hacer uso de los polideportivos porque no se tiene los permisos aún. “Ese es el resultado de no haberse tomado el tiempo de entender realmente el funcionamiento del alto rendimiento. No se toman la molestia de averiguar exactamente la diferencia de alto rendimiento y de clubes y recreación”, se queja María Martínez, presidente de la mencionada federación.

En esas idas y vueltas marcha el deporte en estas horas. Hace falta el pronunciamiento oficial del PCM para que se pueda trabajar en base a ello y así poder reactivar una industria que más que millones, mueve toneladas de orgullo nacional.

El deporte por ahora está detenido y es la pandemia su principal oponente.

