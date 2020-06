El mundo del deporte va recobrando su actividad después de varios meses en pausa. La pandemia del coronavirus afectó a todas las disciplinas, sin importar si eran individuales o colectivas. Con el pico de contagios ya superado en gran parte de naciones, el golf, así como ya lo hizo el fútbol, se prepara para volver en esta nueva realidad marcada por los mascarillas y distanciamiento físico.

A pesar de que el golf es un deporte que respeta lo mencionado líneas arriba, los protocolos deberán cuidar cada detalle teniendo en cuenta que en los lugares en los que se practica son también centros turísticos. Así, estos resorts no solo atraen a jugadores o aficionados a esta actividad, sino también a extranjeros que buscan inolvidables vacaciones.

Y si se habla de golf es imposible no pensar en Casa de Campo, complejo que por ejemplo albergó en dos ocasiones el prestigioso Latin America Amateur Championship (LAAC), que el próximo año se disputará en el Lima Golf Club de nuestro país.

El resort de de República Dominicana volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de julio, por lo que se encuentra implementando nuevos procedimientos y protocolos específicos. Se están desarrollando plataformas digitales en nuestra página web, y creación de códigos QR, donde los huéspedes podrán hacer todos los procesos de check-in y check-out en línea, pagos, acceso a los menús, hacer reservaciones en restaurantes y conocer todas las amenidades que ofrece el resort desde su móvil evitando de esta manera el contacto físico.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort y Villas, le dio más detalles a El Comercio sobre los principales cambios prevenir casos de coronavirus.

- ¿Cree que el golf se puede adaptar más fácilmente a esta nueva realidad?

El golf no es un deporte de contacto como podría ser el fútbol o el básquet, por lo tanto era posible que retorne la actividad mucho antes que otros deportes. En el golf es posible manejar perfectamente las pautas del nuevo protocolo de distanciamiento, algo clave en el marco de esta pandemia. En Casa de Campo hemos seguido al pie de la letra las pautas de las instituciones de golf más importantes a nivel mundial, como por ejemplo la PGA de América, que ha que desarrollado un protocolo de distanciamiento social y de seguridad e higiene para los clubs de golf, ya sea para el juego como así también para las zonas de práctica.

Teeth of the Dog es la gema de Casa de Campo y es el campo de golf número 1 del Caribe. (Foto: web oficial)

- ¿Cuáles son las principales nuevas regulaciones para el desarrollo del golf?

Para Casa de Campo el golf es una de las actividades más importantes del resort y el regreso de los jugadores es algo que tomamos con mucha alegría pero también teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad e higiene para que los golfistas estén cien por cien seguros en nuestros campos.

Por ello hemos implementado las nuevas pautas de distanciamiento durante el juego y procesos mejorados de desinfección de los carritos que garantizarán la limpieza de estos después de cada uso.

La zona de práctica también tendrá nuevos protocolos como el uso de jabón adicional durante el proceso de limpieza de la pelota y la extracción de los palos de bandera para los greens.

Todos los puntos de contacto comunes en el campo de golf han sido retirados, como arandelas, rastrillos, etc.

Habrá nuevas modalidades para movernos dentro de los campos de golf del resort. Todos deberemos acostumbrarnos a ello, como por ejemplo un nuevo mecanismo de recuperación de bolas sin contacto que se implementará en todos nuestros campos de golf (Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links). Si bien en los campos de Casa de Campo es muy común el uso de los carritos, para esta etapa alentaremos el jugar caminando.

- ¿Cuáles serán las etapas que deberán pasar los huéspedes, jugadores y colaboradores antes de ingresar a las instalaciones y durante su estadía?

En Casa de Campo hemos creado el programa “Casa Cares”, que es un protocolo global de seguridad e higiene que funcionará en todo el Resort. Tiene muchas pautas y está dirigido a la forma de proceder que tendrán tanto los turistas como el personal. Cuando un turista arribe a Casa de Campo y mientras hace el check in se le tomará la temperatura por personal calificado y se le harán unas preguntas rápidas. Como parte de las medidas de distanciamiento hemos colocado marcadores en el piso en todo el resort. Las sillas de playa y de piscina también las hemos separado respetando las nuevas medidas. Los montajes en los restaurantes y áreas comunes del resort estarán funcionando con el 50% para asegurar un distanciamiento físico apropiado.

Todos los huéspedes en sus habitaciones recibirán un kit de seguridad personal, que incluye toallitas desinfectantes / gel desinfectante, mascarillas, como parte de sus servicios en la habitación.

Todos nuestros centros de atención del resort estarán equipados con pantallas de plexiglás. A los colaboradores se les hará control de temperatura antes de ingresar a la propiedad y dos veces al día durante su jornada laboral; todo el personal deberá utilizar mascarilla y guantes los de algunas áreas. Los colaboradores están recibiendo capacitación rigurosa sobre protocolos de higiene y salud, enfatizando la importancia del distanciamiento social, el lavado de manos y reforzando los nuevos estándares de servicio.

Hemos contratado a la empresa HS Consulting para auditar y revisar todas nuestras operaciones y certificar que son efectivos en la prevención de todas las enfermedades infecciosas, con el enfoque principal en COVID-19.

El campo de Teeth of the Dog en Casa de Campo, el diseño creado por el afamado Pete Dye. (Foto: web oficial)

Minitas Beach Club cuenta con una piscina infinita de 23 metros y un amplio salón con bar al borde. (Foto: web oficial)

La marina más completa y prestigiosa de la República Dominicana. (Foto: web oficial)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Paul Pogba bajo los ojos de Saha