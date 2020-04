Floyd Mayweather tiene 43 años y está retirado del boxeo profesional hace tres. Pero su vida siempre ha estado vinculada a los escándalos mediáticos y sobre todo a sus excentricidades, siempre relacionado a los altos gastos de dinero que lo llevaron a ser bautizado ‘Money’. Pero el mundo ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus y como si fuese un jab en el mentón con , el exboxeador sintió la pegada y anunció un cambio radical en su vida: se dedicará a ser entrenador.

A través de su cuenta de Instagram, Floyd Mayweather anunció su incursión en el mundo de la preparación de boxeadores con un video en el que se le ve trabajando con su sobrino de 14 años que, como aseguró ‘Money’ “No tiene ninguna experiencia en boxeo”.

En el texto, Mayweather reconoce que la cuarentena por coronavirus ha logrado un cambio en él. “Este tiempo en que debemos distanciarnos de los demás, me ha permitido reflexionar sobre cómo quiero marcar la diferencia en la vida de las personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos. (...) Este período de cuarentena me ha permitido ver la importancia de la unidad y ayudar a otros a crecer”, escribió.

Se inspira en su padre y su tío

La razón por la que Mayweather ha decidido pasar al otro lado de los guantes es por lo mucho que significaron su padre y su tío Roger -fallecido en marzo de este año- en su preparación. “He tenido entrenadores increíbles incluyendo a mi papá y mi tío. Debido al reciente fallecimiento de mi tío Roger, me sentí inspirado a ayudar a los que me rodean de la misma manera que ellos han estado allí para mí a lo largo de mi carrera en el boxeo”.

Y agrega: “Un verdadero entrenador quiere lo mejor de su luchador y los empuja a lo mejor de sus habilidades (...) Un luchador podría ser impresionante en el trabajo con guantes, pero no lo convierte en un gran luchador. Un entrenador puede ser impresionante con los guantes, pero no lo convierte en un gran entrenador. Se ha convertido en un mi objetivo ayudar a otros a alcanzar las mejores versiones de sí mismos y andar con confianza”.

“Soy nuevo en esto del entrenamiento y hasta ahora he estado trabajando con personas sin experiencia en boxeo, por lo tanto, estamos creciendo juntos. -aseguró Mayweather- Pero prometo, seré uno de los mejores entrenadores del mundo. Inspira e inspírate”

Mira la publicación de Floyd Mayweather en Instagram

