Lyman Good estaba programado para pelear en el postergado UFC 249, pero se bajó de la cartelera por una lesión. Hoy podemos saber, por palabras del propio peleador, que en realidad se retiró del evento porque se había contagiado del nuevo coronavirus. Así, se convierte en el primer luchador de la UFC que se enferma de COVID-19 (al menos el primero que lo dice públicamente). Lo bueno es que ya está mejor. Venció a la enfermedad y ha decidido contar su caso.

“Conozco mi cuerpo. He pasado por todo. He pasado por muchas lesiones y muchas otras cosas. Sin embargo esto (la enfermedad) fue diferente... Como atleta profesional, siempre estamos presionando constantemente nuestros cuerpos. Para mí, mi cuerpo era como mi punto de control para ver si me sentía bien físicamente. Y mi cuerpo simplemente no estaba allí”, declaró Good a ESPN.

‘Cyborg’ también contó que su enamorada había contraído el virus, al igual que uno de sus entrenadores. “Me preocupaban mis compañeros de equipo, mis preparadores y cualquier persona que estuvo conmigo. Los pude haber contagiado y si se hubiesen puesto mal, me hubiera sentido responsable", señaló el peleador.

Felizmente, Good está recuperado y ya aseguró que quiere volver a la acción. “Tengo asuntos pendientes. Como dije antes, soy un luchador de principio a fin. Estuve fuera de servicio por un tiempo, pero estoy listo para volver. No quiero que las personas se sientan mal por mí", indicó. “Tuve la suerte de vencer a esta enfermedad. Vamos a superar este virus, se vienen mejores tiempos”, agregó.

El escándalo se desata porque la firma con mayor prestigio en las MMA sabía que Good estaba infectado y decidió seguir adelante con la organización del evento que estaba previsto para el 18 de abril en el Barclays Center en Brooklyn (Nueva York). Ese peleador anunció a primeros de abril que no podría competir por una lesión, mientras la UFC buscaba una nueva ubicación para celebrar sus peleas. Su dueño, Dana White, llegó a buscar una pensar en una isla privada pero finalmente Disney, propietario de ESPN y dueño de los derechos del evento, forzó la cancelación.

