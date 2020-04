El último reporte brindado por las autoridades peruanas indica que en nuestro país hay, hasta el momento, 6848 personas contagiadas con el coronavirus y 181 han perdido la vida a causa de esa letal enfermedad. Pese a que el COVID-19 sigue sin poderse controlar, hay quienes no parecen darle la debida importancia.

Así lo demuestra el hecho de que haya personas que incumplen las disposiciones del gobierno, como es el caso de la cuarentena. Prueba de ellos es la cantidad de peruanos (hombres y mujeres) que han sido arrestados por salir a la calle cuando no debían hacerlo.

Esto ha causado la indignación de muchas personas. Una de ellas es el extenista Luis Horna. Tras la ampliación de la cuarentena y al ver que la gente seguía haciendo caso omiso a las recomendaciones, Horna ‘explotó’ en las redes sociales.

“Hoy sábado, me acerco a la terraza para respirar un poco de aire y engañar la mente... No paran de pasar carros, uno tras otro y otro. ¡Qué bien! Me imagino que ustedes están felices de recibir la notica de extensión de cuarentena cada 15 días”, fue lo primero que escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Irresponsabilidad que avergüenza

En otro tuit, Horna calificó de vergonzoso el proceder de muchos compatriotas. “Si seguimos así prepárense para estar guardados hasta finales de mayo. La irresponsabilidad de la gente en todos los distritos, en cada nivel socio económico es vergonzoso. Ayer en Nueva York murieron 2000 personas. A ver si entienden de una buena vez”, enfatizó.

