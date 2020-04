Coronavirus en Estados Unidos | La liga de football americano (NFL) celebrará el jueves su draft anual, uno de los eventos más vistos del deporte en Estados Unidos, por primera vez de forma virtual, usando la tecnología para superar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Este evento de tres días, en el que los equipos se reparten a las mejores promesas del football universitario, se iba a celebrar originalmente en un lujoso hotel de Las Vegas, atrayendo como cada año a miles de aficionados.

Claudio Pizarro le respondió a ‘Chicho’ Serna sobre el “robo” de la final Bayern-Boca del 2001

Dos Ronaldos y un solo ‘Fenómeno’

Pero la irrupción de la pandemia, y las medidas de prevención contra el virus, obligaron a la NFL a buscar alternativas para sacar adelante un evento que el año pasado tuvo una audiencia de más de 47 millones de espectadores.

Ante la imposibilidad de reunirse en un mismo lugar, los responsables de las 30 franquicias tendrán que decidir las 255 selecciones del draft de forma virtual desde numerosos lugares dispersos por todo Estados Unidos.

- Comunicación desde las casas -

Al existir diferentes limitaciones dependiendo de cada estado, la NFL dictaminó que los responsables designados por la liga y las franquicias deberán participar en el draft desde las oficinas de sus viviendas usando un canal encriptado, diseñado por Microsoft.

Los equipos de apoyo técnico de la NFL han dedicado las últimas semanas a asegurarse de que cada participante tenga conexiones de Internet confiables en su residencia. El principal responsable de tomar las decisiones de cada equipo, además, contará con un experto informático en su vivienda para asegurar las comunicaciones.

Por parte de los jugadores, los 58 favoritos a ser elegidos en la primera ronda tendrán cámaras instaladas en sus casas para grabarles en caso de que su nombre sea pronunciado por el comisionado de la liga, Roger Goodell, quien anunciará las nominaciones desde el sótano de su casa en Nueva York.

Esta experiencia “es emocionante pero muy estresante también”, reconoció Michelle McKenna, jefa de información de la NFL.

- Ensayo con contratiempos -

Durante un ensayo del sistema realizado el lunes se detectaron algunos imprevistos. De acuerdo con ESPN, los Cincinnati Bengals -que elegirán los primeros y se espera que se hagan con el mariscal de campo Joe Burrow- tuvieron algunos problemas técnicos al comunicar su selección.

Periodistas de ESPN reportaron comentarios negativos del personal del equipo. "Todos coinciden en que el ancho de banda es un problema. Hay muchos problemas de comunicación", escribió en Twitter Dianna Russini, de ESPN.

Sin embargo, otros ejecutivos de la franquicia dijeron que, tras unas dificultades iniciales, el test se pudo completar sin mayores dificultades.

"El draft fue fluido", dijo el jefe de los Denver Broncos, John Elway. "Hubo algún pequeño contratiempo cuando empezamos pero aparte de eso fue fluido".

"Realmente no hubo problemas, así que nos sentimos cómodos. Debería estar bien para seguir sin problemas técnicos. Estoy seguro de que habrá un par de fallos aquí y allá, pero en realidad, para ser la primera vez, creo que fue bastante bien", afirmó Elway.

El mayor impacto de la pandemia de COVID-19 en el draft puede acabar siendo las restricciones que han tenido las franquicias para reunirse cara a cara con los jugadores.

Habitualmente, las jóvenes promesas universitarias son llevados a las instalaciones de los equipos para entrevistas y entrenamientos privados.

"No es genial, no es perfecto, pero está bien", resumió el mánager general de los New York Giants, Dave Gettleman. "Al no tener esos días profesionales, se pierde el contacto personal. Ver a los chicos entre sus pares, cómo operan, cómo son recibidos. Dice mucho ver a un chico en esas circunstancias".

La NFL se encuentra en receso tras la final de Super Bowl en febrero y, si bien la pandemia de COVID-19 está impactando actividades como el draft, la liga está avanzando con su calendario, que marca el inicio de la siguiente temporada en septiembre.

El periodo de agencia libre está abierto desde el 18 de marzo y los equipos han acordado decenas de operaciones.

Entre los movimientos destacan el inesperado traspaso de la estrella de los Houston Texans DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals y el regreso a la NFL de Rob Gronkowski, pieza clave de la dinastía de los New England Patriots hasta su retirada en 2019, que se reunirá con Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers.

(AFP)

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Trump anuncia que suspenderá temporalmente la migración hacia EEstados Unidos por el coronavirus. (A