Por José Antonio Bragayrac

José Manuel Quispe ya no tiene que imaginar cómo sería correr una final del mundo. Ya estuvo ahí. En 2025 terminó cuarto en el SkyMasters de la Merrell Skyrunner World Series. Un año después, su escenario cambió: llega nuevamente a la definición, pero ahora como uno de los protagonistas de la temporada y líder del ranking masculino, con 578 puntos al 17 de agosto.

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