Cristhian Pacheco ya está de vuelta en casa después de conseguir un nuevo triunfo para el atletismo peruano. El fondista nacional regresó al país tras proclamarse campeón de la Maratón de Ciudad de México y fue recibido por una comitiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), encabezada por Javier Ramírez, director de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF), en representación del presidente ejecutivo Óscar Fernández.

El deportista, integrante del Programa Lima 2027, destacó la importancia del respaldo que recibe para continuar con su preparación y mejorar sus registros. “Como deportista me siento feliz, estoy cumpliendo mi objetivo, mi sueño y traer un logro más para el Perú”, expresó Pacheco tras su llegada al país.

El fondista también resaltó el trabajo que viene realizando junto al programa del IPD, especialmente por la posibilidad de realizar campamentos de entrenamiento. “Gracias al programa de Lima 2027 del IPD, nosotros los deportistas podemos realizar campamentos para entrenar y mejorar nuestras marcas personales”, señaló.

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Tras consagrarse campeón del Maratón de la Ciudad de México, el integrante del Programa Lima 2027 regresó al Perú y recibió… pic.twitter.com/W8flIAVZaV — ipdperu (@ipdperu) September 2, 2026

Pacheco, sin embargo, no piensa detenerse en lo conseguido en México. El atleta ya tiene en el horizonte dos importantes compromisos internacionales y continuará con su preparación para llegar en las mejores condiciones. “A seguir entrenando que nos esperan los Juegos Panamericanos Lima 2027 y a tres semanas de los Juegos Odesur en Argentina”, manifestó.

El campeón peruano también aprovechó su regreso para agradecer las muestras de apoyo que recibió durante su participación en México. “Agradecer a los peruanos por estar apoyándome en las redes. Estoy agradecido con todos ustedes”, dijo, antes de destacar el respaldo de los aficionados que siguen su carrera.

Y hubo un detalle particular que acompañó nuevamente a Pacheco durante su victoria. El atleta reveló que compitió con un reloj Casio, un objeto que considera parte de su ritual antes de cada carreras. “La mayoría de las competencias las compito con el reloj Casio que es como decir una suerte para mí. Es mi cábala. ¡Arriba Perú!”, contó entre sonrisas.

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