“Estoy cumpliendo mi sueño”: Cristhian Pacheco volvió al Perú tras ganar la Maratón Ciudad de México. (Foto: IPD)
“Estoy cumpliendo mi sueño”: Cristhian Pacheco volvió al Perú tras ganar la Maratón Ciudad de México. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

Cristhian Pacheco ya está de vuelta en casa después de conseguir un nuevo triunfo para el atletismo peruano. El fondista nacional regresó al país tras proclamarse campeón de la Maratón de Ciudad de México y fue recibido por una comitiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), encabezada por Javier Ramírez, director de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF), en representación del presidente ejecutivo Óscar Fernández.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.