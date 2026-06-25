La joven promesa peruana Cristhiana de Osma se corona campeona y escala al Top 9 del ranking mundial. Foto: Comité Olímpico Peruano
La joven promesa peruana Cristhiana de Osma se corona campeona y escala al Top 9 del ranking mundial. Foto: Comité Olímpico Peruano
Por Redacción EC

La deportista peruana Cristhiana de Osma volvió a hacer historia en el esquí acuático internacional. La atleta nacional se proclamó campeona del Botas Pro Am Junior, disputado en el Botaski Seseña Waterski Complex de España, y logró un resultado que la catapultó entre las mejores especialistas del planeta. Con apenas 17 años, la peruana sigue consolidándose como una de las principales figuras emergentes del esquí acuático mundial y reafirma el gran momento que atraviesa en la modalidad de slalom.

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