La deportista peruana Cristhiana de Osma volvió a hacer historia en el esquí acuático internacional. La atleta nacional se proclamó campeona del Botas Pro Am Junior, disputado en el Botaski Seseña Waterski Complex de España, y logró un resultado que la catapultó entre las mejores especialistas del planeta. Con apenas 17 años, la peruana sigue consolidándose como una de las principales figuras emergentes del esquí acuático mundial y reafirma el gran momento que atraviesa en la modalidad de slalom.

De Osma dominó el Botas Pro Am Junior de principio a fin y se impuso con una amplia ventaja sobre sus más cercanas perseguidoras, una diferencia poco habitual en competencias de alto nivel internacional. La peruana registró una extraordinaria marca de 3.5 boyas al séptimo recorte (3.5 @ 10.75 metros), el mejor resultado del torneo en su categoría tanto en la rama femenina como masculina.

La competencia se disputó en el Botaski Seseña Waterski Complex, escenario que este año debutó en el circuito mundial Nautique ProAm World Series.

Nuevo récord peruano Sub-21

La sobresaliente actuación de la deportista nacional también le permitió establecer un nuevo récord peruano Sub-21, consolidando una de las mejores presentaciones de su carrera. El registro obtenido en España representa un nuevo hito para el esquí acuático peruano y confirma la progresión de una atleta que continúa compitiendo al más alto nivel internacional.

El impacto de su victoria fue inmediato en el ranking mundial Open de Slalom. Gracias a su desempeño en Seseña, la peruana escaló seis posiciones y se ubicó dentro del Top 9 del mundo, ingresando al grupo de élite de la disciplina. Además, De Osma se mantiene como la número uno del ranking mundial Sub-21, una condición que ratifica su enorme proyección deportiva.

Cristhiana de Osma hace historia: campeona en España y nueva integrante del Top 9 mundial de slalom. Foto: Comité Olímpico Peruano

Un orgullo para el deporte peruano

El triunfo de Cristhiana de Osma representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte peruano y latinoamericano. Con apenas 17 años, la esquiadora continúa acumulando logros y llevando la bandera del Perú a los principales escenarios internacionales.

El Comité Olímpico Peruano y su presidente, Renzo Manyari, felicitaron la brillante participación de la deportista nacional y destacaron su aporte al crecimiento del deporte peruano en el ámbito internacional.

VIDEO RECOMENDADO