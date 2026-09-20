Cristhiana de Osma volvió a poner la bandera peruana en lo más alto. La deportista nacional conquistó la medalla de oro en esquí acuático, modalidad slalom femenino, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una destacada actuación.

De Osma registró una marca de 3.00/55/11.25, suficiente para superar a sus principales rivales en la definición. La peruana terminó por delante de la chilena Trinidad Espinal y de la argentina Violeta Mociulsky, quienes completaron el podio de la prueba.

El resultado representa una nueva alegría para la delegación nacional en Santa Fe 2026 y confirma la presencia peruana entre las protagonistas del esquí acuático sudamericano. De Osma llegó a estos Juegos como una de las representantes nacionales con experiencia internacional en esta disciplina.

Así, Cristhiana de Osma sumó otro oro para Perú en una jornada que comenzó con buenas noticias para el equipo nacional. Su triunfo en el slalom femenino le permitió escuchar nuevamente el nombre del país en lo más alto del podio de los Juegos Suramericanos.

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