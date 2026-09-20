La peruana se impuso en la modalidad de slalom femenino y subió a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
La peruana se impuso en la modalidad de slalom femenino y subió a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Cristhiana de Osma volvió a poner la bandera peruana en lo más alto. La deportista nacional conquistó la medalla de oro en esquí acuático, modalidad slalom femenino, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una destacada actuación.

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