Suena el himno y para el mundo del fútbol es el soundtrack de la vida en los campos de Cristiano Ronaldo. Es el tono de entrada al ring donde se hace grande y se ha ganado el título de ‘Míster Champions’. Esta tarde se volverá a vivir esta escena ante el Atlético por el pase a cuartos de la Champions League y hay que estar pendientes de lo que haga el máximo goleador oficial de la historia del fútbol.

El último sábado alcanzó los 807 goles –superando los 805 de Josef Bican– y se encumbró entre los más grandes del deporte. Curiosamente, ese día Cristiano tuvo un breve encuentro con Tom Brady, el máximo ganador de Super Bowls en la NFL (6), quien hoy anunció que volverá a jugar esta temporada, luego de que a inicios de febrero hiciera oficial su retiro. “ Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas ”, publicó el mariscal de campo que jugará su temporada 23 con los Buccaneers.

El regreso de Tom Brady a la NFL de inmediato provocó las reacciones que dicen que se inspiró en la noche de Cristiano Ronaldo ante Tottenham para dedicir su retorno para con 44 años jugar su temporada número 23 en el fútbol americano. “Siempre es un placer y privilegio compartir algunos pensamientos con otro GOAT”, publicó Cristiano en sus redes sociales. “Fue un placer. 3 Goles, una victorias y ser tan amable con mis dos hijos. Gracias amigo mio”, le respondió el norteamericano.

Es el mismo Cristiano quien es capaz de bromear a Lewis Hamilton. El año pasado, el piloto de F1 publicó una foto de su musculatura donde hablaba de su trabajo físico de los deportistas. “ No estás como yo, pero te veo bien ”, le respondió el portugués al ganador de siete títulos de Fórmula 1, igualado con el mítico Michael Schumacher.

Justamente este lunes, el piloto británico dio a conocer que empezará a usar el apellido de su madre Carmen Larbalestier como homenaje para su progenitora. Si bien no podrá verse para este fin de semana, aseguró que pronto se verá. “El apellido de mi madre es Larbalestier y estoy haciendo las gestiones para añadirlo al mío”, contó. Se sabe que cuando sus padres se separaron, Lewis quedó bajo la custodia de su madre, pero cuando llegó a los 12 años, doña Carmen Larbalestier permitió que el niño se vaya con su padre para que inicie su carrera como piloto.

Es el Cristiano que ha marcado 451 goles para el Real Madrid, club del cual es hincha Rafael Nadal, aunque el español eligió como el mejor futbolista a Ronaldo, el ‘Fenómeno’. “¿Cuál es para Rafa Nadal el mejor futbolista?”, le preguntaron al tenista: “Ronaldo”, contestó rápidamente y tras una pausa, agregó”: “No me refiero a Cristiano eh... Ronaldo Nazario en su momento, así no elijo como todos entre Cristiano o Messi ”.

No son amigos cercanos, pero Cristiano y Nadal están unidos por el deporte y los negocios. Rafa, Pau Gasol y Cristiano Ronaldo son inversionistas en el Restaurant TATEL, que tiene locales en Madrid, Ibiza y recientemente abrió en Beverly Hills.





Es Cristiano, quien año a año se codea con LeBron James en la lista de los deportistas que más ganan en el mundo, pero es ídolo del basquetbolista. “Amo a todos los jugadores del Liverpool. Pero Mbappé, Neymar y Cristiano Ronaldo… esos jugadores son leyendas. Amo a esos jugadores, amo a Cristiano Ronaldo”, dijo el máximo anotador de puntos de la NBA (44.445) en un vivo de Instagram. Ese es Cristiano y su brillo entre los más grandes, como cuando Bolt reconoció que el luso era más veloz. “Sigue en activo, trabaja duro y, para mí, es un superatleta. Siempre está en la cima de su deporte”, declaró el récord olímpico y mundial de los 100 metros.

Hoy Cristiano Ronaldo es el máximo goleador oficial en la historia del fútbol, pero su estela brilla en el deporte entero, y quizás más allá. De su legado se hablará por siempre.

—Por Champions—

Para Cristiano siempre hay más por hacer y esta tarde buscará aumentar su cuenta para estirar su ventaja sobre Lionel Messi, el único jugador en activo que puede alcanzar, ya que cuenta con 759 tantos.

Pero también necesita marcar para avanzar a los cuartos de final de la Champions. Esta tarde los ‘Red Devils’ reciben al peligroso Atlético (3 p.m.) tras el 1-1 logrado en Madrid. El United necesita ganar para meterse entre los ocho mejores del torneo e ir salvando una temporada en la que van quintos en la Premier League, a 20 puntos del líder City y en la que ya quedaron fuera de la Copa FA y la Copa de la Liga.

Hoy también se verá al sorprendente Ajax ante el Benfica (2-2 en la ida). El técnico Erik ten Hag ha sabido inculcar el ‘Fútbol total’ en los neerlandeses, y figuras como Antony y Haller lo saben aplicar en el campo.

Cristiano Ronaldo, el goleador más letal de la historia. El delantero portugués se convirtió en el máximo goleador oficial en el fútbol al llegar a los 807 tantos, superando los 805 que el austriaco Josef Bican logró en la década del 50 del siglo pasado, según data oficial de la FIFA. Cristiano Ronaldo marcó un hat trick con el Manchester United ante el Tottenham para alcanzar la gloria entre los goleadores del mundo.

