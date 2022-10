Un 5 de agosto del 2021 Messi se despedía entre lágrimas del Barcelona. El mundo del fútbol lloraba la partida del mejor jugador del mundo del equipo de sus amores. El delantero que venía de ser campeón de la Copa América con Argentina, se despedía de la camiseta azulgrana en una noticia que nadie nunca pensó que llegaría. Los miles de hinchas que se reunieron en las inmediaciones del Camp Nou se negaban a aceptar el adiós de la leyenda que tantas alegrías les dio a través de los años.

En uno inicio se le endilgó la culpa a la dirigencia azulgrana, pero luego se conoció las astronómicas condiciones que Messi exigió para renovar. Desde un palco privado en el Camp Nou para su familia y la del uruguayo Luis Suárez hasta rebajar su cláusula de rescisión de 700 millones de euros a 10 millones.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Poco más de un año después, Messi es jugador del PSG compartiendo equipo con Neymar y Mbappé bajo el cielo de París. El argentino vive un momento soñado con su selección a mes y medio de lo que podría ser su última Copa del Mundo en Qatar 2022 y ahora su regreso al Barcelona parecería posible.

Veronica Brunati productora y periodista que cubre a la ‘Albiceleste’ desde hace varios años publicó un tuit en el que confirmaba que Messi volvería al club catalán en el 2023. La periodista argentina, viuda del ‘Toto’ López, periodista que “descubrió” a Leo de pequeño y siguió sus primeros pasos ha estado ligada siempre al delantero.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

La noticia causó un revuelo descomunal en las redes sociales. No es la primera vez que se habla del regreso de Messi al Barcelona. Desde su salida no han habido más que rumores y comentarios que vinculen al jugador argentino con el equipo azulgrana y un anhelado regreso. En ese sentido, cada visita a la ciudad catalana es motivo de ilusión.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, se ha pronunciado más de una vez al respecto del tema y siempre asegura que le encantaría ver nuevamente a Messi con la camiseta blaugrana. “Creo, espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barcelona no haya terminado. ¿Si me siento en deuda con él? Sí. Moralmente, como presidente del Barça creo que hice lo que tenía que hacer. Pero también como presidente del Barça y a nivel personal creo que estoy en deuda con él”, declaró hace unos meses.

🐐 ¿Y si sí?



🔵🔴 Laporta, sobre el posible regreso de Leo Messi ⬇️



📹 @perepunti pic.twitter.com/RbgWzc9btL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 29, 2022

Asimismo, las preguntas y cuestionamientos han llegado al actual entrenador del equipo. Xavi Hernández fue jugador y compañero de Messi en la mejor época del club, ahora al mando del equipo se ha pronunciado sobre la posible vuelta del argentino. “Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí”.

"NO ES MOMENTO DE HABLAR DE LEO". Xavi se refiró al presente de Messi en el PSG y evitó opinar sobre un posible regreso al Barcelona. pic.twitter.com/XO3dl7GMkh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022

Sin embargo, el entrenador ha sido claro sobre la retoma posibilidad y no ha querido quitarle mérito a los jugadores actuales de la plantilla, pidiendo que hablar sobre eso ahora no tiene sentido. “Sí, pero de momento Leo tiene contrato con otro club, así que es imposible. No tiene sentido hablar ahora de Messi. Ya veremos en el futuro”, sentenciaba.

Si bien es cierto, la última noticia anunciada por Brunati aseguraría el regreso del crack argentino para julio del 2023, por ahora no hay nada asegurado. Incluso la cadena TyC Sports publicaba en sus redes que según el entorno cercano del jugador no hay contactos entre Messi y el Barcelona. Por lo que parece que esta historia tendrá para rato aún. Mientras tanto Leo sigue disfrutando, anotando goles y deleitándonos con su zurda, como el soberbio cañonazo ante el Benfica.