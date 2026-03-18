La histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo significó un logro deportivo sin precedentes, sino también una importante recompensa económica. Tras vencer a Estados Unidos en la final, la selección vinotinto aseguró uno de los premios más altos en la historia del torneo, consolidando el crecimiento del béisbol internacional.

De acuerdo con el sistema de premios del campeonato, el equipo campeón recibe aproximadamente 2,5 millones de dólares por ganar la final, cifra que puede aumentar considerablemente al sumar los bonos obtenidos en cada fase del torneo.

En total, considerando el avance desde la fase de grupos hasta la consagración, Venezuela pudo acumular hasta 7,5 millones de dólares si logró completar una campaña casi perfecta, incluyendo premios por clasificación a cuartos de final, semifinales y final.

Este dinero no se entrega únicamente a la federación, ya que el monto se divide: una parte va destinada al desarrollo del béisbol en el país, mientras que el resto se reparte entre jugadores, cuerpo técnico y staff. Más allá del incentivo económico, el título representa un impulso histórico para Venezuela, que celebró su primer campeonato mundial en este torneo.