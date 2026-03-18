Por Redacción EC

La histórica consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo significó un logro deportivo sin precedentes, sino también una importante recompensa económica. Tras vencer a Estados Unidos en la final, la selección vinotinto aseguró uno de los premios más altos en la historia del torneo, consolidando el crecimiento del béisbol internacional.

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