Este domingo, Novak Djokovic derrotó a Nick Kyrgios y se consagró campeón en Wimbledon 2022 . El serbio, con este nuevo título, superó a Roger Federer y se acercó a Rafael Nadal en la particular lucha que tienen en los Grand Slam.

Djokovic, con su triunfo en Inglaterra, llegó a los 21 Grand Slam: 9 Australian Open, 2 Roland Garros, 7 Wimbledon y 3 US Open. Detrás quedó Roger Federer con 20 Grand Slam: 6 Australian Open, 8 Wimbledon, 5 US Open y 1 Roland Garros.

¿Y Rafael Nadal? El español aún sigue arriba en este selecto ranking con 22 Grand Slam: 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Australian Open y 2 Wimbledon.

LOS 21 GRAND SLAM DE DJOKOVIC

Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021

Roland Garros: 2016, 2021

Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022

US Open: 2011, 2015, 2018

¿DJOKOVIC ESTARÁ EN EL US OPEN?

El Abierto de Estados Unidos se disputará desde el 29 de agosto al 11 de septiembre y aún está en duda la presencia de Novak Djokovic por cuestiones sanitarias.

Y es que las reglas en dicho país son claras: todo viajero que quiera acceder debe estar vacunado con las dosis completas contra la COVID-19. Si el serbio no puede demostrar de manera oficial que cuenta con sus vacunas o que tiene una exención médica legal para no hacerlo, no podrá estar en el último Grand Slam del año.