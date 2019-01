Dakar 2019 EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: etapa 7 en San Juan de Marcona

🎙️ "Victory's slipping away after too many mistakes"

@s_peterhansel got stuck in the sand and lost 19 minutes today.



🎙️ "La victoria se nos escapa tras tantos errores"

Peterhansel quedó varado en la arena y perdió 19 minutos hoy.#Dakar2019 pic.twitter.com/Ayn1tuWEAR