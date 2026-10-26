El Team Perú participará con 15 deportistas de 11 disciplinas en la competencia que se realizará en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre. Los representantes de tenis de mesa y natación encabezarán el desfile inaugural.

Natzumi Valentina Aquije Condezo, de tenis de mesa, y Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña, de natación, fueron elegidos como abanderados del Team Perú para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Ambos encabezarán la delegación nacional durante la ceremonia inaugural, prevista para este 31 de octubre en Senegal.

Durante la presentación oficial, Aquije recibió la bandera peruana de manos de Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Debido a la ausencia de Sotomayor, su madre, Patricia Acuña, recibió la bicolor en representación del nadador.

En la actividad también participaron Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP); María Martínez, secretaria general del organismo; y Vladimir Armenteros, jefe de misión de la delegación nacional para Dakar 2026.

Team Perú competirá con 15 atletas en 11 deportes

La delegación peruana estará integrada por 15 deportistas que competirán en 11 disciplinas durante el evento, que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre. La cita reunirá a jóvenes atletas de distintos países y territorios olímpicos en Senegal.

“Vamos con el futuro de la patria a unos Juegos Olímpicos donde van los mejores atletas del mundo”, afirmó Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

Perú tendrá 15 atletas en Dakar 2026: conoce a los abanderados y la lista completa de deportistas. Foto: Team Perú

El titular del COP también destacó el compromiso de los deportistas que representarán al país. “Ustedes sostienen la historia del Perú en el movimiento olímpico y estamos orgullosos de su talento, entrega y lo que será para ustedes representar el país en Dakar 2026”, agregó.

¿Quiénes son los 15 deportistas peruanos que competirán en Dakar 2026?

Estos son los atletas que integran la delegación nacional, de acuerdo con la información difundida por el Comité Olímpico Peruano:

Atletismo: Thiago Fernando Goyzueta Carnero y Rocío Andía Arotaipe.

Ciclismo: Haru Alejandra Quinto Marin.

Esgrima: Astrid Bravo Ortega.

Judo: Yesús Emanuel Perea Vallve.

Lucha: Stacy Estrella Rodriguez Tello.

Natación: Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas.

Remo: Teo Rubio Bernuy.

Skateboarding: Jacen Johan Yactayo Díaz.

Taekwondo: Ximena Haydee Zapata Peña.

Tenis de mesa: Natzumi Valentina Aquije Condezo y Samuel Andrés Duffoo Guevara.

Vela: Salvador Rodrigo Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna.

Dakar 2026: los 15 deportistas que representarán al Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Foto: Team Perú

El equipo viajará con indumentaria deportiva de la marca Head, comercializada por Tiendas Ripley, según informó el COP. Esta etapa forma parte del camino de los atletas peruanos hacia futuros eventos internacionales, incluidos los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Dakar 2026 marcará el regreso de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La competencia reunirá a aproximadamente 2.700 atletas de entre 14 y 18 años, quienes participarán en 25 deportes oficiales. Las pruebas se desarrollarán en tres zonas de Senegal: Dakar, Diamniadio y Saly.

Dakar 2026 será la cuarta edición de verano de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de las celebradas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. El evento regresará tras ocho años de ausencia, luego de que la edición prevista para 2022 fuera pospuesta.

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Las medallas que Perú consiguió en anteriores ediciones

Perú cuenta con antecedentes destacados en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En Singapur 2010, la selección femenina juvenil de vóley obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Japón. El equipo, conocido como las ‘matadorcitas’, fue dirigido por Natalia Málaga.

Cuatro años después, en Nanjing 2014, la selección peruana de fútbol sub-15, bajo la dirección de Juan José Oré, conquistó la medalla de oro al derrotar a Corea del Sur en la final. En esa misma edición, la judoca Brillith Gamarra logró el bronce por equipos y Jaira Brandes consiguió otra presea de bronce en vela, en la modalidad Byte CII.

En Buenos Aires 2018, la judoca Noemí Huayhuameza obtuvo una medalla de bronce para el país. Además, el remero Ángel Sosa alcanzó el cuarto lugar, en una actuación destacada para el deporte nacional.

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