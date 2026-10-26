Team Perú rumbo a Dakar 2026: Natzumi Aquije y Doménico Sotomayor liderarán la delegación nacional. Foto: Team Perú
Team Perú rumbo a Dakar 2026: Natzumi Aquije y Doménico Sotomayor liderarán la delegación nacional. Foto: Team Perú
Por Redacción EC

El Team Perú participará con 15 deportistas de 11 disciplinas en la competencia que se realizará en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre. Los representantes de tenis de mesa y natación encabezarán el desfile inaugural.

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