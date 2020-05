La NBA se encuentra en la recta final de cara a un posible regreso a las actividades profesionales. El comisionado Adam Silver ha confirmado que se encuentra negociando con ciertos Estados para reactivar la liga de baloncesto. No obstante, esta volverá con un calendario alterado debido a que no puede extenderse más allá de septiembre, para no perjudicar la temporada 2020-21.

El primer avance de la liga indica que la temporada recortará partidos para reactivarse unas semanas antes de la postemporada. Esta noticia no ha caído nada bien en Damian Lillard, base armador y figura de los Portland Trail Blazers. El All Star conversó con Yahoo Sports y dejó clara su psotura.

“Si volvemos y la liga se mantiene con la postura de jugar algunos partidos antes de la postemporada, eliminando gran parte del calendario estipulado y no tenemos oportunidades reales de clasificarnos para dicha instancia, no jugaré. Estaré con mi equipo porque soy miembro de la franquicia, soy parte de ellos, pero no participaré de los partidos. Te lo digo ahora, para que luego no cause sorpresa”, explicó el armador.

Esto marcaría un impacto mayúsculo para la NBA si es que se convierte en un patrón entre varios jugadores de la liga. Los Pelicans de Zion Williamson se encuentran en una situación parecida o el actual octavo lugar, los Grizzlies de Ja Morant, primer candidato para quedarse con el rookie del año.

Sucede que los Blazers se ubican en noveno lugar en la Conferencia Oeste con un récord de 29 ganados y 37 perdidos, por debajo de los Grizzlies con récord de 32-33. Una reducción de partidos dejaría casi sin chances al equipo de Lillard de clasificar a la postemporada.

