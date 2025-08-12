Solo quedan unos días para que Lima acoja la gran fiesta para los fanáticos gamers de todo Perú. Este sábado 16 y domingo 17 de agosto en Real Plaza Puruchuco, Infinity Play GAMERGY tiene preparado un épico fin de semana cargado de actividades de esports, gaming y entretenimiento para todos los gustos.

El mayor festival gamer del país se prepara para celebrar un amplio programa de contenidos interactivos e inmersivos para los jóvenes y toda la familia. Los visitantes a Infinity Play GAMERGY podrán probar sus dotes competitivas en juegos como EA FC 25, VALORANT o Super Smash Bros y en la zona arcade, vibrar con el concurso de cosplay y los torneos de esports, bailar con Anime Dance y la música en directo, sacarse fotos con invitados especiales durante o ganar merchandising exclusivo del evento, entre otras actividades.

El evento contará con el sello de calidad de GAMERGY, gracias al acuerdo de colaboración entre Infinity Play y GGTech Entertainment. El gran fenómeno global de los esports, el gaming y el entretenimiento inmersivo aportará todo su conocimiento para ofrecer un lugar de encuentro en el que disfrutar de experiencias en el ocio digital y entornos competitivos para un amplio público.

El acceso a Infinity Play GAMERGY será libre y gratuito y el horario será de 10:00 AM a 10:00 PM durante los dos días del evento.

Últimos contenidos confirmados

Infinity Play GAMERGY sigue anunciando todas las novedades que llevará a su próxima edición. El festival convertirá Real Plaza Puruchuco en un paraíso gamer en el que la emoción y la diversión estarán aseguradas.

PHYGITAL RIVALS: PERÚ – DANCING (torneo de baile virtual clasificatorio a final internacional).

Torneos de esports: 1 vs 1 y 2 vs 2 de League of Legends y Fortnite, Brawl Stars o EA FC 25, entre otros.

Final Regional de VALORANT GameHers by Kotex - Arena Mastercard.

Main Stage activo: Sunny Pyon Idol, Ninakami (el panel del primer Anime peruano), concursos de Cosplay, talleres de Anime Dance, concursos de alitas picantes, ¡y mucho más!

¡Prepárate para vivir algo nunca antes visto en Infinity Play GAMERGY!

Acerca de GGTech Entertainment

GGTech Entertainment es una compañía internacional que opera en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y Norte de África, dedicada al desarrollo de proyectos innovadores de ocio, entretenimiento y educación a través del juego, los esports y la tecnología. Centrada en la innovación, la tecnología aplicada y los entornos interactivos, la empresa ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas para promover el desarrollo de la sociedad y proporcionar a sus usuarios una experiencia de juego altamente personalizable y de gran calidad. Para más información, visite www.ggtech.gg.