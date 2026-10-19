La para arquera peruana, Daniela Campos Marzano, escribió su nombre en los libros de historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prestigiosa Santiago 2026 Hyundai World Archery Para Series. El certamen, disputado en la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile, reunió a los mejores exponentes del para tiro con arco del planeta. Con este resultado, Campos se convirtió en la primera deportista peruana en clasificar a una final y colgarse la presea dorada en este circuito mundial de la disciplina.

El camino de Daniela hacia lo más alto del podio comenzó en la fase de clasificación, donde se ubicó en el sexto lugar con un total de 522 puntos. A partir de las rondas de eliminación directa, la paratleta peruana mostró su mejor nivel técnico y templanza.

En los cuartos de final superó de forma contundente a la brasileña Idiane Marques por un marcador de 6-0, mientras que en la semifinal protagonizó un reñido e intenso duelo en el que venció a la estadounidense Karen Sternfeld por 6-4.

En la gran final del torneo, Daniela Campos midió fuerzas contra la eslovaca Živa Lavrinc, actual número dos del ranking mundial y una de las grandes favoritas al título.

Lejos de amedrentarse por los pergaminos de su rival, la peruana exhibió una precisión implacable desde la línea de tiro. Campos se impuso con un categórico marcador de 7-1 en el cruce definitivo, asegurando de esta manera la única medalla de la delegación de Perú en el campeonato continental de la mejor forma posible.