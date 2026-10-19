Por Redacción EC

La para arquera peruana, Daniela Campos Marzano, escribió su nombre en los libros de historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prestigiosa Santiago 2026 Hyundai World Archery Para Series. El certamen, disputado en la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile, reunió a los mejores exponentes del para tiro con arco del planeta. Con este resultado, Campos se convirtió en la primera deportista peruana en clasificar a una final y colgarse la presea dorada en este circuito mundial de la disciplina.

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