Todo está listo para el gran cierre. La piloto peruana Daniella Oré disputará este fin de semana la última fecha del campeonato de la Fórmula Nacional de Buenos Aires, con la mirada puesta en el podio y en cerrar con fuerza su paso por una categoría que la vio crecer durante dos años y medio de competencia intensa.

La definición del campeonato se correrá en el Circuito de Junín, trazado de 4,200 metros de extensión, donde Daniella buscará volver a ser protagonista y despedirse dejando todo en la pista, en una fecha que marca el final de una etapa clave en su carrera deportiva.

Durante su trayectoria en la Fórmula Nacional, Oré hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar carreras, lograr poles y subirse al podio, rompiendo barreras y consolidándose como una de las pilotos más competitivas del certamen, con múltiples primeros puestos y actuaciones destacadas que llevaron al Perú a lo más alto del automovilismo argentino.

Para esta última fecha, la preparación ha sido total. La piloto nacional ha trabajado de manera intensa junto a su equipo técnico, combinando entrenamientos físicos, análisis de data y sesiones de simulador, afinando cada detalle con un solo objetivo: pelear por la victoria.

“Esta es una carrera especial. Es el cierre de una etapa que me dio muchísimo como piloto y como persona. Voy a dejar todo en la pista para despedirme de la Fórmula Nacional como se merece y volver al Perú con un gran resultado”, señaló Daniella Oré en la previa de la competencia.

Con ambición y determinación, Daniella Oré buscará cerrar su ciclo en la Fórmula Nacional con un resultado fuerte, ratificando su talento, carácter competitivo y su lugar como referente del automovilismo femenino peruano, antes de asumir nuevos desafíos en su carrera internacional.