Daniella Oré vuelve al podio en Argentina

La mañana comenzó complicada para Daniella Oré. La noticia de que había sido excluida de la carrera de ayer por “reiteración de maniobras peligrosas” sorprendió a todos en el box patrio, pero la oportunidad de reivindicarse que brindaba la carrera de hoy no dejaba espacio para lamentaciones. En la pista, la peruana transformó la frustración en celebración al conseguir un nuevo podio, terminando en tercer lugar en el circuito Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

A diferencia de la jornada anterior, la carrera se desarrolló sin contratiempos y sin la necesidad de ningún safety car. Fue una prueba directa sobre un circuito soleado pero muy frío, donde la adherencia se convirtió en un factor crucial. A pesar de ello, Daniella tuvo una excelente salida y logró alcanzar el tercer lugar antes de la primera curva, mientras delante de ella la batalla entre Chiarello (líder del campeonato) y Julián Ramos (compañero de equipo de Oré) se intensificaba.

La ambición de Ramos dio frutos temprano cuando pudo realizar el ansiado adelantamiento y quitarle la punta a Chiarello. En ese momento, la lucha entre ambos se intensificó y la estrategia de Daniella parecía centrarse en esperar un error de los punteros para sacar provecho. Lamentablemente, esta batalla no se prolongó, ya que ante la presión de Chiarello, Ramos no aguantó y se pasó de una curva, relegándolo nuevamente a la segunda posición. A partir de ahí, la carrera se estabilizó y no hubo cambios en el podio.

“Debido al choque de ayer, el equipo tuvo que trabajar muchísimo para poner el auto a punto para la carrera. Los daños eran más graves de lo que esperábamos y, a pesar de todos los esfuerzos, el auto no ha podido estar al 100% hoy. Aun así, es un gran resultado para seguir en la lucha por el título”, admitió Daniella minutos antes de subir nuevamente al podio.

Gran resultado para Daniella, que consigue su tercer podio de la temporada y suma los puntos necesarios para seguir siendo la escolta de Chiarello en la pelea por el campeonato. Un nuevo baño de champagne para seguir alimentando el sueño patrio en los circuitos argentinos.