El lunes 8 de junio no suponía una fecha importante para Daniella Rosas a inicios de año; sin embargo, debido al confinamiento obligatorio, este día se hizo esperar con muchas ansias. Luego de más de dos meses, la campeona panamericana consiguió regresar al mar para comenzar con el plan de adaptación y recuperar el nivel del año pasado. La surfista conversó con El Comercio, expresó su alegría por meterse al mar pero también afirmó que ha perdido destreza en los movimientos con la tabla.

Más de dos meses fuera, una pandemia de por medio, imagino que debes haber esperado bastante por esto...

Sentía mucha ansiedad en los momentos previos hasta que estuve dentro del mar. Mucha felicidad por estar en el agua pero no me sentí tan bien con la tabla, estoy a un 50% de mis capacidades, incluso menos. Con los días esto irá mejorando, pero siempre con una sonrisa por volver a surfear y hacer lo que me gusta.

¿Cuáles son los protocolos que has pasado para retornar al agua?

Uno normal, común, no muy elaborado. Tenemos una persona de bioseguridad médica presente en los entrenamientos, quien nos mide la temperatura, luego seguimos las normativas recomendadas por la OMS en cuanto a no compartir las cosas, el distanciamiento entre todos, el uso de mascarillas, evitar la conglomeración de las personas.

¿Has pasado por alguna prueba para descartar el coronavirus?

Pasamos pruebas para descartar el COVID-19 antes de quedar autorizadas de ingresar al mar. En mi caso, salió negativo, felizmente. El siguiente paso consistía en programar un calendario para retomar las actividades en el mar, por suerte eso se pudo realizar con éxito. Ya cuento con un plan para continuar con mis sesiones en las playas.

Daniella entrenó en la playa Tres Picos en la Costa Verde en Miraflores con su entrenador Luis Eduardo Escudero | Foto: IPD

¿Qué fue lo más difícil de entrenar en casa?

Fue muy complicado. Adaptarme a tener que entrenar en casa y no entrar al mar, interiorizar que tenía que seguir ejercitándome en un solo lugar y no poder salir fue un reto bastante duro. Si bien tratamos de mantenernos bien físicamente, uno pierde cierta distancia en torno a la tabla y a lo que representa surfear. Estas semanas servirán para ello, para recuperar el nivel en el mar.

¿Fue complicada esta primera sesión?

No es difícil entrar al mar. Lo difícil es sentir tu tabla diferente, acomodarte, poder dominarla y sentirla parte tuya. Es muy distinto a entrenar fuera del mar. Es complicado activar todo ello de nuevo porque son posiciones que no haces normalmente. Eso provoca dolores y algunas molestias, pero ya sabía que iba a ser así, es normal. Veo todo con optimismo.

Daniella Rosas ganó la medalla de oro en Lima 2019 | Foto: Alessandro Currarino/GEC

¿Has perdido confianza en cuanto a tus capacidades?

No tiene relación la confianza con la falta de práctica. No hay algún campeonato cercano, así que no tengo presión por ello. Más que confianza y todas esas cosas, he perdido la parte de surf en cuanto a técnica y práctica. Pero con el tema mental está todo bien.

¿Qué sigue para Daniella Rosas?

Estas semanas servirán para adaptarnos al mar y retomar el ritmo que teníamos antes que era muy bueno. Va a ser complicado pero no imposible, paso a paso, de manera progresiva. Sobre competencias aun no sé nada porque todo se canceló todo por el coronavirus para este año y no tengo idea de lo que pueda pasar. Mi meta ahora es volver a mi mejor versión dentro del agua y quedar a la expectativa de lo que digan en la Liga Mundial.

Daniella tiene la clasificación a Tokio 2020 (que se disputará el 2021) pero deberá validarla en el próximo Mundial que aun no tiene fecha confirmada. En casa alguna peruana consiga quedar entre las cuatro primeras y Rosas no, le quitarán el cupo. Esto se debe a que todas las naciones que consigan clasificar solo podrán tener un representante por división en los Juegos Olímpicos, salvo el anfitrión.

Daniella Rosas ganó la medalla de oro en Open Surf femenino en Lima 2019 | Video

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

FPF se reúne con los clubes para definir donde se jugará la Liga 1