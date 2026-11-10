¡El sueño continúa! Daniella Rosas y Sol Aguirre clasifican a la tercera ronda del Mundial de Surf 2026. (Foto: Lima 2027)
¡El sueño continúa! Daniella Rosas y Sol Aguirre clasifican a la tercera ronda del Mundial de Surf 2026. (Foto: Lima 2027)
Por Redacción EC

El surf peruano continúa sumando buenas noticias en Punta Rocas. Daniella Rosas y Sol Aguirre consiguieron avanzar a la tercera ronda del cuadro principal femenino del ISA World Surfing Games 2026, luego de imponerse en sus respectivos grupos y mantener al Team Perú en carrera por los primeros lugares del campeonato.

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