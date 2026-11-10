El surf peruano continúa sumando buenas noticias en Punta Rocas. Daniella Rosas y Sol Aguirre consiguieron avanzar a la tercera ronda del cuadro principal femenino del ISA World Surfing Games 2026, luego de imponerse en sus respectivos grupos y mantener al Team Perú en carrera por los primeros lugares del campeonato.

Rosas fue una de las protagonistas de la jornada al quedarse con el primer puesto de su heat con un puntaje de 12.93. La peruana superó a la costarricense Leilani McGonagle, quien registró 10.4 unidades, y a la sudafricana Natasha van Greunen, que terminó con 8.14.

Por su parte, Sol Aguirre también aseguró su clasificación tras liderar su serie con 8.9 puntos. La surfista nacional dejó atrás a la chilena Isodora Bulto, que obtuvo 7.7, y a la neozelandesa Grace Gundry, quien cerró su participación en ese heat con 3.43 unidades.

Con estos resultados, ambas deportistas se instalaron en la tercera ronda y buscarán seguir avanzando en la competencia que reúne a representantes de distintos países.

La siguiente en entrar al agua será Catalina Zariquiey, quien participará en el heat 15 de la segunda ronda. La peruana será la última representante del país en esta instancia y tendrá la misión de sumarse a Rosas y Aguirre en la siguiente fase del Mundial.

Hairobeles Vélez y Marco Guamán no entrenaron con normalidad y continúan como dudas para el partido del viernes en Matute. Vélez presenta una distensión muscular y Guamán un esguince de tobillo. Ambos serán evaluados nuevamente este martes, mientras esperan los resultados de sus resonancias magnéticas.

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