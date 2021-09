Conforme a los criterios de Saber más

Emociones tras emociones palpitaron durante un poco más de dos horas en Nueva York. Todo estaba previsto para que Novak Djokovic sea el protagonista de un día histórico en el Flushing Meadows. Pero la valentía, juventud, talento y firmeza de Daniil Medvedev le arruinaron la fiesta. El ruso se vistió de antihéroe en la final del US Open y conquistó el primer ‘Major’ de su carrera para dar inicio, por fin, a un relevo generacional.

Vestido con polo azul y short blanco, Medvedev combinó perfectamente con los colores del Arthur Ashe Stadium y deslumbró con un gran partido. Ante un Djokovic desconcertado, el ruso aprovechó todas las falencias de su rival y sacó a relucir su mejor nivel para quedarse con la victoria en un triple 6-4.

Lo había intentado en la final del US Open del 2019, pero no tuvo éxito ante Rafael Nadal. También luchó en la final del Australian Open del 2021, pero se quedó con las manos vacías tras perder ante Djokovic. Llegó la tercera y fue la vencida. La revancha ante ‘Nole’ se concretó como el momento perfecto para que el joven moscovita se siente en el trono.

En la previa se habló mucho de lo que podía lograr Djokovic si ganaba la final. El serbio iba a dar un paso muy trascendental en el eterno debate sobre el mejor tenista de todos los tiempos. En medio de esa coyuntura, Medvedev no se rebajó y lo tomó con calma.

No pintaba para ser el personaje principal de este domingo, pero lo fue. Aunque nada fácil. El ruso frenó a Djokovic e impidió que gane su ‘Major’ número 21 , lo cual le permitía desempatar con Nadal y Federer en una carrera apasionante. Además, evitó que el serbio complete el anhelado ‘Grand Slam’, una hazaña que no se logra desde 1969 con Rod Laver.

Novak Djokovic rompió su raqueta en la final del US Open 2021 | Video: ESPN.

Así, la carrera del moscovita, actual número dos del mundo, empieza a tomar una dirección importante. Especialmente, en cancha dura, donde ha conquistado 12 de los 13 títulos que ha ganado hasta el momento (uno ganó en hierba). Aunque Djokovic es un especialista sobre el cemento, Medvedev no se achica y apunta a ser el mejor.

Gracias al título del US Open, el más importante de su carrera, Medvedev se ha convertido en el tercer ruso campeón de ‘Grand Slam’ en la era abierta , tras los logros de Yevgeny Kafelnikov (Roland Garros 1996 y Australia 1999) y Marat Safin (US Open 2000 y Australian Open 2005).

-Comienza una nueva era -

El ‘Big 3’ cada vez está más cerca del final y no se puede evitar. Las lesiones de Roger Federer y Rafael Nadal marcan la pauta de su actual protagonismo en el circuito. De hecho, no pudieron estar presentes en el US Open 2021. Sí lo estuvo Djokovic, que ante la ausencia de sus dos grandes rivales, tenía la especial chance de dar un paso al frente. Sin embargo, la osadía de Medvedev le ha dado comienzo a una nueva historia .

‘Nole’ ha logrado lidiar con la constante amenaza del ‘Next Gen’ este 2021 por adueñarse del trono. Derrotó a Medvedev en la final del Australian Open, se deshizo de Stefanos Tsitsipas (23 años) en la definición del Roland Garros, y se impuso ante Matteo Berrettini (25) en la pelea por Wimbledon. Pero en el último suspiro del año, ya no pudo hacer nada.

Con 25 años, Medvedev le puso fin a un monumental dominio del ‘Big 3’ en 17 torneos ‘Grand Slam’ consecutivos. Ello sin contar, valga precisar, el título que consiguió Dominic Thiem en el US Open 2020.

Thiem había se había consagrado con el galardón, pero sin haberse impuesto a ninguno del ‘Big 3’ en cualquier ronda del torneo , pues Djokovic fue descalificado en octavos y Nadal con Federer se ausentaron. Entonces, se podría decir que a partir de la victoria de Medvedev se emprende una nueva aventura para la ‘Next Gen’.

Si bien Dominic Thiem se convirtió en el primer tenista nacido después de 1990 (1993) en ganar un Grand Slam. Tuvo que llegar Medvedev (1996) para que el sentimiento del Next Gen sea puro. El tenista ya había caído en dos finales, pero esta vez no desperdició la oportunidad y solo en tres sets despachó al serbio para elevarse hasta lo más alto.

Aunque lentamente, el relevo generacional se está haciendo realidad en el tenis. Thiem y Medvedev ya dieron los primeros pasos. Ahora esperan seguir por el mismo camino, Mientras tanto, el resto de jugadores jóvenes seguirán luchando para romper definitivamente con el imperio del ‘Big 3’.

Viene el Masters de Maestros (ATP Finals) en noviembre próximo en Turín y los jóvenes quieren graduarse también ahí.

