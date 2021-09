Conforme a los criterios de Saber más

El tenis mundial ha sido dominado por el Big 3 desde inicios de siglo: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic han acaparado los principales títulos, pero se abre una nueva luz con la victoria de Daniil Medvedev en el US Open. La Next Gen empieza a hacerse notar.

En el 2017, la ATP decidió crear un torneo que de visibilidad a los tenistas que iban apareciendo en el circuito con buenos resultados. Si existía el ATP Finals, se creó el NextGen ATP Finals, un torneo para menores de 21 años con un nombre que ya recogía lo que se comentaba en los estadios: la nueva generación que iba a tomar la posta de Federer, Nadal, Djokovic y compañía.

Se consideró el ránking para ser partícipe del torneo. Alexander Zverev era el mejor clasificado, pero no compitió porque lo hizo en el ATP Finals. Así, ese primer torneo estuvo compuesto por Andrey Rublev (1997), Karen Kachanov (1996), Borna Coric (1996), Denis Shapolavov (1999), Jared Donaldson (1996), Hyeon Chung (1996), Daniil Medvedev (1996) y Gianluigi Quinzi (1996) gracias a una Wild Card. Como suplentes aparecían Frances Tiafoe (1998) y Stefanos Tsistipas (1998).

El certamen fue para el coreano Chung, pero de esa lista, solo Medvedev ha logrado ganar un Grand Slam y disputar otras dos finales, mientras que Tsitsipas, ganador del Netx Gen ATP Final del 2018, ha llegado a la final de Roland Garros.

Daniil Medvedev - Rusia - 1996 - 25 años - 2° ATP

Tiene 25 años y es el segundo tenista nacido después de 1990 en ganar un Grand Slam. El primero fue Dominic Thiem en el US Open 2020, aunque el austriaco no venció a ningún Big 3 para coronarse en el certamen.

Solo Thiem en el US Open del 2020 había roto la seguidilla de 14 títulos entre Federer, Nadal y Djokovic, hasta ahora que Medvedev concretó el sueño luego de perder en dos finales, ante Nadal en el US Open 2019 y ante Nole en el Australian Open 2021.

Medvedev es profesional desde el 2014 y ha ganado 13 títulos ATP, 12 de ellos en cancha dura, su especialidad. Por eso sus tres finales de Grand Slam son en este piso. Entre sus otros logros más grandes tiene el ATP Finals 2020, donde le ganó a Djokvic, Nadal y Thiem, siendo el primer jugador en batir al top 3 desde que Nalbandian lo hiciera en Madrid 2007.

Alexander Zverev - Alemania - 1996 - 24 años - 4° ATP

Fue número 1 mundial junior y su mejor posición ATP ha sido el tercer lugar que alcanzó en el 2017. Con 17 títulos en su carrera, aún no ha ganado un Grand Slam -tiene una final en el US Open 2020-, pero este 2021 ganó el oro olímpico en Tokio 2020 y en el 2018 logró el ATP Finals.

De los Next Gen, fue el primero en irrumpir entre el Big 3, siendo el más joven en ganar una Masters (Roma 2017), llegar a una final de Grand Slam (23 años en el US Open 2020) y meterse en el top 3 (noviembre 2017) desde que Djokovic lo hiciera hace más de una década.

Stefanos Tsitsipas - Grecia - 1998 - 23 años - 3° ATP

Ganó el Next Gen ATP Finals del 2018 y dio el gran paso un año después al conquistar el ATP Finals convirtiéndose en el campeón más joven (21 años) desde Hewitt en el 2001. También es el más joven en llegar una final de Grand Slam, desde Murray en el Australian Open 2010.

Además, en su CV está que es el tenista más joven que ha vencido al Big 3, imponiéndose a todos antes de cumplir los 21 años.

Ha llegado a la final de Roland Garros de este año, cuando Djokovic lo supero luego de remontar los dos primeros sets en contra.

Andrey Rublev - Rusia - 1997- 23 años - 5° ATP

En el 2014 ganó Roland Garros Junior y en el 2017 llegó a la primera final del Next Gen ATP Finals. Aún no ha logrado superar los cuartos de final de un Grand Slam (llegó a esa instancia en Roland Garros 2020, US Open 2017, 2020 y Australian Open 2021) ni ha ganado un Masters 1000 (se quedó en semifinales de Miami 2021), pero en el 2020 fue elegido como el jugador con mayor progreso luego de saltar del puesto 23 al puesto 8 del ránking ATP.

Matteo Berretini - Italia - 1996 - 25 años - 7° ATP

Reciente finalista de Wimbledon y cuartos de final del US Open (en ambos cayó ante Djokovic). Tampoco ha ganado un Masters (llegó a la final de Madrid 2021), pero la regularidad de su servició lo ha llevado al top ten. Ya está clasificado para el ATP Finals de noviembre próximo.

Otros nombres

Tenista País Edad Ránking ATP Casper Ruud Noruega 22 10° Felix Auger-Aliassime Canadá 21 11° Denis Shapovalov Canadá 22 12° Hubert Hurkacz Polonia 24 13° Jannik Sinner Italia 25 14° Cristian Garín Chile 25 17° Reilly Opelka Estados Unidos 24 19° Alex de Miñaur Australia 22 21° Karen Kachanov Rusia 25 27° Fuente: ATP

