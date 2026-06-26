Lionel Messi y Kylian Mbappé, excompañeros en PSG, son dos de las superestrellas del fútbol que han elegido Casa de Campo para olvidar por un momento el balón. (Fotos: Instagram)
Lionel Messi y Kylian Mbappé, excompañeros en PSG, son dos de las superestrellas del fútbol que han elegido Casa de Campo para olvidar por un momento el balón. (Fotos: Instagram)
Por Redacción EC

El lujo, la privacidad y una oferta de entretenimiento de primer nivel han convertido a Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana, en el destino predilecto de algunas de las celebridades más influyentes del deporte, la música, el cine y la política. Desde Lionel Messi hasta Jennifer López, el exclusivo complejo caribeño se ha consolidado como un refugio donde el descanso y la exclusividad van de la mano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.