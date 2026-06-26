El lujo, la privacidad y una oferta de entretenimiento de primer nivel han convertido a Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana, en el destino predilecto de algunas de las celebridades más influyentes del deporte, la música, el cine y la política. Desde Lionel Messi hasta Jennifer López, el exclusivo complejo caribeño se ha consolidado como un refugio donde el descanso y la exclusividad van de la mano.

Ubicado en La Romana, Casa de Campo lleva décadas posicionándose como uno de los resorts más prestigiosos del Caribe. En los últimos años, además, ha fortalecido su atractivo internacional al recibir a figuras como Sergio “Kun” Agüero, Andrea Pirlo, Kylian Mbappé, Agustín Tapia, Alonzo Mourning, Ray Allen, Derek Jeter y Albert Pujols, así como a reconocidos exponentes del polo mundial.

El vínculo de varias personalidades con el resort va más allá de una simple estadía. Jennifer López, el golfista español Miguel Ángel Jiménez y el cantante Pitbull poseen villas dentro del complejo, atraídos por un entorno que combina privacidad, seguridad y servicios de primer nivel. A esta lista también se suman el expresidente estadounidense Bill Clinton, el actor colombiano Andrés Parra y el músico puertorriqueño Residente.

Messi, actual figura del Inter Miami, ha mostrado su gusto por el golf. (Foto: Instagram)

Uno de los principales símbolos culturales de Casa de Campo es el anfiteatro de Altos de Chavón, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina. En ese recinto se han presentado artistas internacionales como Rod Stewart, Karol G, Maná, Ozuna y Soda Stereo, reforzando la propuesta de entretenimiento que distingue al resort.

El atractivo del complejo también radica en la amplitud de experiencias que ofrece a sus visitantes. Villas privadas, un hotel cinco estrellas, una marina de primer nivel, la tranquilidad de Minitas Beach, una variada propuesta gastronómica, un exclusivo spa y múltiples actividades deportivas y recreativas forman parte de una oferta pensada para viajeros que buscan comodidad y exclusividad.

El golf ocupa un lugar central dentro de esa propuesta. Casa de Campo alberga tres campos diseñados por Pete Dye, entre ellos el reconocido Teeth of the Dog, considerado durante décadas como el mejor campo del Caribe. En 2025, este emblemático recorrido culminó la restauración más importante de su historia, preservando el diseño original concebido por el legendario arquitecto.

Sergio "Kun" Agüero en un torneo de golf en Casa de Campo, disputado en 2022. (Foto: GMMG)

La oferta se complementa con los campos Dye Fore y The Links, que reciben tanto a aficionados como a jugadores profesionales de distintas partes del mundo. Gracias a esta infraestructura, el resort se ha consolidado como uno de los principales destinos de golf a nivel internacional.

Más allá de sus instalaciones, Casa de Campo ha construido un estilo de vida basado en la combinación de lujo, autenticidad y atención personalizada. En un contexto donde las grandes figuras valoran cada vez más la privacidad y las experiencias exclusivas, el resort continúa posicionándose como uno de los destinos más codiciados del Caribe para famosos y viajeros que buscan un servicio de clase mundial.