La delegación peruana tuvo una destacada participación en las pruebas de fosa olímpica del Sudamericano de Tiro Deportivo, con una cosecha de cinco medallas entre las competencias individuales y por equipos. Los representantes nacionales consiguieron dos preseas de oro y tres de plata, resultados que colocaron al país entre los protagonistas del certamen.
Daniela Pacheco fue una de las grandes figuras al ganar la medalla de oro en la prueba individual femenina. Además, integró el equipo nacional junto a Almudena Boza y Valentina Porcella, que también se quedó con el primer lugar en la competencia por equipos.
Porcella añadió otra medalla a la cosecha nacional al conseguir la plata en la modalidad individual femenina. De esta manera, la tiradora formó parte de los dos podios de la categoría, tanto en la prueba por equipos como en la competencia individual.
En la rama masculina, Francisco Boza obtuvo la medalla de plata en la prueba individual. El tirador peruano volvió a destacar en el certamen y amplió su participación en el podio con otro segundo lugar, esta vez junto a Almudena Boza en la prueba de fosa mixta.
Sin duda, el talento peruano en este deporte sumó un nuevo logro y reafirma el buen momento que atraviesan nuestros principales deportistas, quien también tienen en la mira los Juegos Panamericanos Lima 2027.
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