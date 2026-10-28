De oro y plata: Perú logra cinco medallas en el Sudamericano de Tiro Deportivo 2026. (Foto: IPD)
De oro y plata: Perú logra cinco medallas en el Sudamericano de Tiro Deportivo 2026. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

La delegación peruana tuvo una destacada participación en las pruebas de fosa olímpica del Sudamericano de Tiro Deportivo, con una cosecha de cinco medallas entre las competencias individuales y por equipos. Los representantes nacionales consiguieron dos preseas de oro y tres de plata, resultados que colocaron al país entre los protagonistas del certamen.

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