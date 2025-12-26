La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) dieron un paso clave hacia su ambicioso plan de expansión al anunciar que iniciarán la búsqueda de equipos y grupos propietarios para la creación de una nueva liga masculina en Europa.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones informaron que a partir de enero profundizarán su trabajo coordinado para dar forma al proyecto, con el objetivo de atraer a potenciales clubes y propietarios interesados en sumarse a la futura competencia profesional en el continente.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, señaló que los contactos sostenidos con distintos actores del baloncesto europeo han fortalecido la convicción de que existe un amplio margen de crecimiento. “Las conversaciones con las partes interesadas en Europa han confirmado que hay una gran oportunidad para lanzar una nueva liga”, afirmó.

En esa misma línea, Silver remarcó que el plan se desarrollará de la mano de la FIBA y estará enfocado en sumar instituciones y grupos que compartan la visión de potenciar el básquet en Europa. “Seguiremos avanzando en la captación de clubes y propietarios alineados con este proyecto”, agregó.

The National Basketball Association (NBA) and the International Basketball Federation (@FIBA) today announced that they will in January move forward in their joint exploration of a new professional, pan-European men’s basketball league by engaging prospective teams and ownership… pic.twitter.com/KbEyirznLs — NBA (@NBA) December 22, 2025

El modelo contemplado no se limitaría a franquicias fijas. Según lo informado, los equipos que compitan en ligas nacionales afiliadas a la FIBA podrían acceder cada temporada por mérito deportivo, ya sea a través de la Basketball Champions League (BCL) o mediante un torneo clasificatorio al cierre del curso.

Asimismo, el calendario estaría diseñado para convivir con las competiciones domésticas y las ventanas de selecciones, permitiendo que los jugadores puedan representar tanto a sus clubes como a sus países sin conflictos de fechas.

Como parte del proyecto, la NBA y la FIBA también se comprometieron a destinar respaldo económico y mediático al desarrollo integral del baloncesto europeo. Este apoyo incluiría a las ligas nacionales, clubes formativos y programas orientados a la formación de jugadores, entrenadores y árbitros.