Melissa Dávila. (Crédito: IG)
Melissa Dávila. (Crédito: IG)
Por Redacción EC

A fines de 2024, Melissa Dávila tuvo que aprender a mirar el deporte de otra manera. Una operación de columna realizada el año anterior la había obligado a dejar los deportes de contacto que había practicado desde niña. El básquet, el vóley y la gimnasia habían formado parte de su vida durante años, pero el cuerpo le estaba pidiendo otro camino.

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