A fines de 2024, Melissa Dávila tuvo que aprender a mirar el deporte de otra manera. Una operación de columna realizada el año anterior la había obligado a dejar los deportes de contacto que había practicado desde niña. El básquet, el vóley y la gimnasia habían formado parte de su vida durante años, pero el cuerpo le estaba pidiendo otro camino.

Encontró el triatlón casi por casualidad. Empezó a practicarlo en diciembre de 2024 y, menos de dos años después, este jueves 24 de septiembre viajará a España para representar al Perú en el Campeonato Mundial de Triatlón Age Group 2026, en Pontevedra. Competirá en la categoría F30-34 y será una de las 14 integrantes de la delegación peruana.

“Para mí ir al Mundial es un sueño cumplido. Desde pequeña siempre quise representar a mi país y es un orgullo poder hacerlo”, cuenta Dávila.

La frase tiene un significado especial porque cuando comenzó a entrenar triatlón no tenía un Mundial como destino. Había que volver a empezar. Aprender a nadar mejor, acostumbrarse a la bicicleta, recuperar sensaciones con el running y, sobre todo, entender hasta dónde podía llevarla un deporte que recién estaba descubriendo.

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La delegación peruana para el Mundial.

El deporte después de la operación

Melissa tiene 29 años y su relación con la actividad física viene desde mucho antes del triatlón. De niña pasó por distintas disciplinas y encontró en el deporte una parte importante de su rutina. La operación de columna de 2023 cambió esa relación. Tuvo que dejar los deportes de contacto y buscar una alternativa que le permitiera seguir compitiendo y entrenando.

El triatlón terminó siendo esa respuesta.

Durante 2025 empezó a participar en competencias y consiguió uno de sus primeros resultados importantes en el Triatlón de Paracas 70.3, en noviembre, donde terminó segunda en su categoría. Para entonces, la idea de competir en pruebas cada vez más exigentes ya había dejado de ser una simple posibilidad.

Este año se incorporó al equipo Tri Evolution y los resultados continuaron acompañando el crecimiento. Fue tercera en el Triatlón de Huarmey y ganó su categoría en el Triatlón de Santa María. También consiguió el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Duatlón, resultado que le permitió clasificarse al Mundial de Duatlón de Canadá 2027.

En menos de dos años pasó de buscar una disciplina compatible con su nueva realidad física a tener dos campeonatos mundiales en el horizonte.

Melissa Dávila (Crédito: IG).

Más de 13 horas para llegar a Pontevedra

La imagen de una deportista amateur que entrena cuando tiene tiempo queda lejos de la rutina actual de Dávila. Cada semana realiza tres sesiones de running, tres de natación —entre piscina y aguas abiertas—, dos de ciclismo y tres de fortalecimiento.

Son más de 13 horas semanales de entrenamiento.

Todo eso ocurre mientras organiza su preparación alrededor de sus demás responsabilidades. La exigencia ha ido creciendo junto con sus objetivos. Pontevedra será ahora la prueba más grande de un proceso que empezó prácticamente desde cero.

“Espero vivir la experiencia de una competencia de nivel mundial, poder medir el nivel de otros países y regresar con esa experiencia para seguir mejorando en futuras representaciones”, explica.

El escenario será especialmente grande. El Campeonato Mundial de Triatlón Age Group 2026 reunirá en Pontevedra, entre el 24 y el 27 de septiembre, a miles de deportistas de alrededor de un centenar de países. La edición de este año contempla una participación estimada de más de 5.400 atletas, en una de las finales más numerosas de la historia de la disciplina.

Dávila competirá en una categoría de edad en la que cada segundo cuenta y donde la experiencia internacional será también parte del aprendizaje. Para alguien que recién llegó al triatlón a finales de 2024, España será mucho más que una línea de partida.

Será la primera vez que compruebe cuánto ha cambiado desde aquella operación de columna que la obligó a cambiar de deporte.

Y después de Pontevedra ya tiene otro objetivo. Quiere seguir creciendo en el triatlón, buscar la clasificación al Mundial de Ironman 2027 y prepararse para volver a ponerse el uniforme peruano en Canadá, esta vez en el Mundial de Duatlón.

Hace menos de dos años buscaba una nueva manera de hacer deporte. Hoy viaja a España para competir contra los mejores de su categoría en el mundo.