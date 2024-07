El tenista español Carlos Alcaraz sumó el segundo título de Wimbledon de su corta carrera tras derrotar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic, en una especie de relevo generacional, por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4). Djokovic, de 37 años, que no pudo elevar a 25 el récord de torneos de Grand Slams ganados por el serbio, parece pasar el relevo con esta derrota simbólica a Alcaraz, de 21, que ya le ganó en la final de Wimbledon del año pasado.

Tras el final del partido, el tenista español dio declaraciones. “Estoy muy orgulloso de estar en la misma mesa que Novak y otros ocho tenistas en haberlo logrado. Intento de seguir construyendo mi carrera, pero es un gran honor para mí”, expresó Carlos.

Posteriormente, mostró su deseo de que España gane la Eurocopa. “Hablemos de fútbol. Yo ya he hecho mi trabajo, ahora veré el partido con mi equipo, no sé dónde. Soy consciente de que va a ser un partido complicado pero ojalá ganemos la Eurocopa”.

Luego, habló de su rival. “Djokovic es un gran peleador, no se rindió, lo veía muy cerca y muy lejos a la vez. He tenido que estar ahí, ganar el punto con el servicio, no pude. Intenté estar concentrado y positivo y luchar el tie break. He vuelto a encontrar las buenas solución jugando un gran tie break con mi tenis”.

“Es un sueño para mí. Dije que mi sueño era ganar Wimbledon, estoy recreando mi sueño, es una gran sensación jugar en esta pista. Para mi es el trofeo, la pista y el torneo más bonito”, finalizó.