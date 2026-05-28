María Martínez Murciego, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, expresó su preocupación por las dificultades y reiteradas negativas en los trámites de visado que estarían afectando la llegada de delegaciones extranjeras al Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo, programado del 30 de mayo al 6 de junio en el Polideportivo 1 de la Videna.

La presidenta indicó que las nuevas exigencias administraticas podrían comprometer la participación de atletas, entrenadores y oficiales de los distintos países participantes.

Este problema afecta principalmente a aquellos que no cuentan con representación consular peruana o cuyos sistemas administrativos dificultan obtener documentos en los tiempos que exige el calendario deportivo internacional.

Para la presidenta de la FDPJ, esta situación podría afectar directamente la capacidad del Perú para seguir consolidándose como una sede internacional deportiva, poniendo en riesgo la posición estratégica que el país ha construido durante años como sede confiable para diversos torneos a nivel nacional a internacional.

Entre los requisitos observados figuran certificados de antecedentes judiciales, penales y policiales apostillados o legalizados, además de verificaciones adicionales sobre el perfil y vigencia documental de los ciudadanos extranjeros. Para la Federación, estas medidas generan incertidumbre respecto a la seguridad jurídica y la predictibilidad administrativa necesarias para organizar eventos internacionales.

María Martínez señaló que Lima se ha consolidado como un “hub deportivo continental” gracias a la infraestructura heredada de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y al trabajo técnico de las federaciones deportivas nacionales para atraer competencias de alto nivel. En ese sentido, advirtió que dificultades migratorias podrían afectar la imagen del Perú como sede confiable para torneos internacionales.

Desde inicios del año 2026 se viene observando un cambio de criterio que genera seria preocupación en el sistema deportivo nacional. En ese sentido, se solicita el apoyo para que las distintas delegaciones puedan tener el acceso y facilidades para su participación.

Finalmente, la institución solicitó apoyo para garantizar la participación de las delegaciones participantes y preservar las condiciones que han permitido al Perú convertirse en una referencia regional para la organización de competencias deportivas internacionales.