Resumen

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Desde inicios del año 2026 se viene observando un cambio de criterio que genera seria preocupación en el sistema deportivo nacional.
Desde inicios del año 2026 se viene observando un cambio de criterio que genera seria preocupación en el sistema deportivo nacional.
Por Redacción EC

María Martínez Murciego, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, expresó su preocupación por las dificultades y reiteradas negativas en los trámites de visado que estarían afectando la llegada de delegaciones extranjeras al Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo, programado del 30 de mayo al 6 de junio en el Polideportivo 1 de la Videna.

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