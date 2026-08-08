Por José Antonio Bragayrac

La fotografía estaba destinada a convertirse en la primera gran postal de Lima 2027. Simone Biles, la presidenta Keiko Fujimori y la paraatleta Karon Palomeque dieron inicio a la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos en la Plaza de Armas de Lima. Pero en esa imagen faltaba una autoridad que, por su cargo, debía tener un lugar en la ceremonia: José Antonio Chang, ministro de Educación. Chang había llegado al acto, pero no apareció en la fotografía que marcó oficialmente el inicio de la cuenta regresiva (evento que no celebraba el año previo, otro dato por lo menos curioso). Según pudo conocer este Diario, Chang tampoco estuvo en la recepción protocolar posterior con Biles y los invitados. El ministro asumió el cargo apenas el 28 de julio, por lo que el episodio ocurrió durante sus primeros días al frente del sector del que depende el Instituto Peruano del Deporte.

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